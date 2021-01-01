В «Сніданку з 1+1» аллерголог объяснила, как отличить аллергию от простуды и бывает ли температура при аллергии.

Во Всемирный День борьбы с аллергией в прямом эфире «Сніданку з 1+1» врач-аллерголог Татьяна Бондаренко рассказала, как выявить причину аллергии и почему это заболевание так быстро распространяется

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель планеты страдает аллергией. Как рассказала Татьяна Бондаренко, аллергия - это реакция иммунной системы на вещи, которые нас окружают.

«Иммунная система начинает синтезировать антитела на вещи, которые вокруг нас. Это могут быть пищевые продукты, мех животных, пыль и прочее. Но из-за некоторых причин, например, наследственности, экологических факторов или вредных привычек, появляются аллергические симптомы и реакции», - отметила аллерголог.

Аллергеном могут стать даже полезные продукты, такие как мед. На это влияют и окружающие факторы, например, вода и пища. По словам врача, в больших городах люди часто потребляют фаст-фуд, а также генно-модифицированные продукты. Это вызывает иммунный ответ в виде аллергических симптомов.

В ТОП аллергических продуктов входят молоко, яйца, морепродукты и рыба, соя, арахис и разнообразные орехи. Именно они содержат много гистамина, который вызывает такую ​​реакцию организма. А вот самыми популярными аллергенами среди растений называют березу, тимофеевку, полынь, амброзию и лещину. Например, аллергию на березу в период теплой зимы можно ощутить уже в феврале.

Как объясняет врач, аллергию часто путают с простудой. Однако есть симптомы, которые кардинально отличаются между этими реакциями.

«Если пациент замечает, что условные симптомы простуды, такие как заложенность носа, слезотечение и кашель встречаются у него в определенный сезон - нужно задуматься, возможно это аллергия. Кроме того, если подобные симптомы возникают при контакте с животным, мехом или другим раздражителем, это тоже может быть аллергическая реакция. Никогда при аллергии не бывает высокой температуры и увеличения лимфатических узлов», - акцентировала специалист.

Татьяна Бондаренко рассказала, что жизнь в большом городе влияет на развитие аллергических реакций у детей. Дети в маленьких городах страдают аллергией меньше, поскольку там нет массовой урбанизации и загрязнения воздуха. Однако, если уже аллергия у человека появилась, то выезд за город ему не поможет, поскольку там много растительных аллергенов.

Специалист подтвердила: вылечить аллергию полностью возможно, если правильно диагностировать главный аллерген. По ее словам, основной аллерген может вызвать много перекрестной реакции.

«Пациент приходит к врачу и жалуется, что после употребления яблок у нее отек губ. А оказывается, что такую ​​реакцию вызывает пыльца березы. И человек не понимает и не знает, что он чувствителен к пыльце березы», - рассказала врач.

Когда правильно делать аллергопробы? В период цветения такие манипуляции делать запрещено, поскольку кожная проба может усилить протекание аллергического процесса. Такой вид анализа называется прик-тестом и его можно делать исключительно после цветения. В свою очередь лабораторные тесты на аллергию можно делать в течение всего года.

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