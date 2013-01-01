Не знаем как вы, а вот мы в редакции очень обеспокоены гипотетическим помутнением рассудка, потому постоянно делимся друг с другом разными лайфхаками, который помогают держать мозг в тонусе.

Против деменции: как обезопасить себя от ранних помутнений Pinterest

Сначала давайте разберемся, в чем же весь кошмар возрастных изменений работы мозга. Деменция это приобретённое слабоумие, то есть стойкое снижение познавательной деятельности с последующей утратой ранее усвоенных знаний, практических навыков и невозможность приобретения новых. По сути, деменция это распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания. Что чаще всего наблюдается в старости.

По данным ВОЗ во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, причем почти 60% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно регистрируется около 10 миллионов новых случаев заболевания.

А что было раньше?

А вот, кстати, врачи и философы Древней Греции и Рима связывали старость с ослаблением рассудка, и считали, что человек в старости подобен ребенку и подобен опустевшему сосуду. Английский же врач, психиатр, этнолог и антрополог - Джеймс Коулз Причард, примерно в 1813 году,

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впервые ввел в науку о душевных болезнях термин «старческое слабоумие».

Джеймс Коулз Причард wikipedia.org

А уже в 1901 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер отметил случай болезни, которая впоследствии была названа его именем и сопровождалась теми же признаками деменции.

Что говорят ученые?

Во-первых, одно из исследований, проведённое в 2013 году специалистами Института медицинских наук Низама в Индии, выявило, что использование двух языков может задержать развитие деменции. Анализ медицинских записей 648 случаев заболевания деменцией показал, что у тех, кто разговаривает на двух языках, деменция развивается в среднем на 4,5 года позже, чем у тех, кто разговаривает только на одном языке.

Во-вторых, мозг нейропластичен на протяжении всей жизни, а это значит, что его можно тренировать, как мышцу.

Против деменции: как обезопасить себя от ранних помутнений Pinterest

А как это применить на практике?

Кстати, еще одна хорошая новость: исследователи обнаружили, что в отделе мозга, который отвечает за обоняние, из клеток-предшественниц образуются зрелые нейроны. Известны две области активного прироста нейронов. Одна из них — зона памяти, а другая - зона мозга, ответственная за движения.

Статистически считается, что после 30 лет люди перестают искать и слушать новую музыку. Т.е. мозг работает по привычной и знакомой схеме. Мыслительно-познавательный процесс при этом можно сравнить с движением поезда по рельсам, он не может резко изменить маршрут или сойти с рельс и отправиться сквозь леса. К счастью, мозг человека - не вагончик и не обязан действовать согласно предписанным правилам. В этом и заключается все волшебство человеческой личности. Музыка оказывает сильное воздействие на умственную деятельность, и активизируют разные отделы головного мозга. Мелодии и ритмы вызывают наибольшую гамму разных эмоций. Доказано даже, что музыкальное сопровождение повышает креативность, а прослушивание музыки помогает при травмах мозга.

Так что слушая новую музыку вы убиваете сразу двух зайцев: развиваете разные отделы мозга и молодеете.

Новые навыки – развивают нейронные связи, а значит, тренируют мозг

Против деменции: как обезопасить себя от ранних помутнений Pinterest

Все что вы делаете нестандартно и по-новому – тренируют ваш мозг. Новые вкусовые сочетания, новая пища, новые маршруты. Все это помогает развивать новые нейронные связи,

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которые и отвечают за молодость мозга. Это, своего рода, биохакинг. Вы постоянно что-то делаете новое, учитесь и мозг развивается, будто вы только начинаете жить. Из-за постоянного развития новых нейросвязей и обновления нейронов (а они обновляются, да) мозгу некогда деградировать и затухать.

Хронический стресс, кстати, может уменьшить объем мозга. Об этом сообщили ученые еще в 2018 году.

Высокий уровень кортизола (гормона стресса) влияет на снижение памяти, а также зрительного восприятия, что в свою очередь уменьшает объем серого вещества, кстати, сильнее всего этому подвержены женщины.

На стресс очень влияют автоматические негативные мысли, которые вызывают разочарование и злость. Важно это замечать и купировать. Это ведь даже не вы так думаете, это просто привычка думать в подобном русле. Помните, что вы управляете своими эмоциями, а не эмоции вами.

Резюме

Не бойтесь пробовать новое. Более того – это обеспечивает развитие мозга. Чаще пишите от руки, иного можно писать не ведущей рукой. Занимайтесь танцами, меняйте стандартные маршруты, изучайте новые языки.

Слушайте новую музыку, ходите на концерты. Старайтесь меньше нервничать и отслеживайте негативные мысли и установки. Они - не вы, но в ваших силах их контролировать.

Тренируйте память, это помогает формировать новые нейроны

Удивляйтесь, радуйтесь и расширяйте свои горизонты, ведь жизнь одна и ее нужно прожить, используя максимальное количество возможностей, а все возможности – в ваших руках, точнее в вашем мозгу.

Ася Николаенко

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