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Летние рецепты красоты: йогурт для кожи

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Йогурт содержит множество полезных элементов одним из которых, являются живые бифидо-бактерии стимулирующие выработку коллагена в коже.
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Pinterest.com

Чем полезен йогурт для кожи

В йогуртах содержится молочная кислота которая помогает сгладить грубую кожу, отшелушивает старую кожу и увлажняет сухую кожу.
Кроме того, молочная кислота восстанавливает ее упругость, сокращая уже существующие морщины.

Собрали несколько рецептов косметических масок, которые сделают вашу кожу подтянутой и сияющей. 

Йогурт — прекрасная основа для эффективных процедур красоты и подходит для всех типов кожи. Добавлять в маски  можно практически любые овощи или фрукты, основываясь на их свойствах.

Йогуртовая маска для сухой кожи 
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Pinterest.com

Ингредиенты:

  • Йогурт – 1,5 ст.л
  • Мед – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед и йогурт, затем нанесите на лицо и оставьте на десять-пятнадцать минут, чтобы состав впитался.

Йогуртовая маска для сухой кожи должна содержать немного меда. Разумеется, вы должны быть уверены в качестве продукта. Мед усилит увлажняющие свойства йогурта и поможет более глубоко проникнуть в кожу.

Йогуртовая маска при уставшей коже

Ингредиенты:

  • Йогурт – 1 ст.л
  • Авокадо — 1 ст.л.
  • Персик — 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, затем нанесите на лицо и оставьте на десять-пятнадцать минут, чтобы состав впитался. 

Эта маска увлажнит и сделает кожу очень нежной.

Йогуртовая маска для проблемной кожи 
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Pinterest.com

Ингредиенты:

  • Йогурт – 1 ст.л
  • Банан (размятый) – 1 ст.л.
  • Жидкий витамин В – 3 капли

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты взбейте до нежной кашицы.

В этом рецепте очень важно содержание витамина B, который имеет противовоспалительное свойство, хорошо питает и смягчает кожу.

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Теги: красота, йогурт, маска для лица
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