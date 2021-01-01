Летние рецепты красоты: йогурт для кожи
Чем полезен йогурт для кожи
В йогуртах содержится молочная кислота которая помогает сгладить грубую кожу, отшелушивает старую кожу и увлажняет сухую кожу.
Кроме того, молочная кислота восстанавливает ее упругость, сокращая уже существующие морщины.
Собрали несколько рецептов косметических масок, которые сделают вашу кожу подтянутой и сияющей.
Йогурт — прекрасная основа для эффективных процедур красоты и подходит для всех типов кожи. Добавлять в маски можно практически любые овощи или фрукты, основываясь на их свойствах.
Йогуртовая маска для сухой кожи
Ингредиенты:
- Йогурт – 1,5 ст.л
- Мед – 1 ч.л
Способ приготовления:
- Смешайте мед и йогурт, затем нанесите на лицо и оставьте на десять-пятнадцать минут, чтобы состав впитался.
Йогуртовая маска для сухой кожи должна содержать немного меда. Разумеется, вы должны быть уверены в качестве продукта. Мед усилит увлажняющие свойства йогурта и поможет более глубоко проникнуть в кожу.
Йогуртовая маска при уставшей коже
Ингредиенты:
- Йогурт – 1 ст.л
- Авокадо — 1 ст.л.
- Персик — 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты, затем нанесите на лицо и оставьте на десять-пятнадцать минут, чтобы состав впитался.
Эта маска увлажнит и сделает кожу очень нежной.
Йогуртовая маска для проблемной кожи
Ингредиенты:
- Йогурт – 1 ст.л
- Банан (размятый) – 1 ст.л.
- Жидкий витамин В – 3 капли
Способ приготовления:
- Все ингредиенты взбейте до нежной кашицы.
В этом рецепте очень важно содержание витамина B, который имеет противовоспалительное свойство, хорошо питает и смягчает кожу.
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