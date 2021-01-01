Вопрос-ответ: можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19

В Министерстве здравоохранения рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19.

Вакцинация во время беременности: можно ли depositphotos.com

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Сейчас в Украине проходит кампания вакцинации от COVID-19. Темпы вакцинации невысокие, многие люди ждут своей очереди месяцами. Другие же, наоборот, опасаются делать прививки из-за спорных сообщений в СМИ о качестве вакцин. Но есть категории украинок, которые опасаются вакцинации из-за беременности. В связи с этим в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19.

Несколько фактов о COVID-19 и беременности:

Беременные могут труднее переносить COVID-19.

Беременные не участвовали в клинических исследованиях вакцин от COVID-19.

В исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности.

Когда беременной нужно привиться от COVID-19:

Если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице и/или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщине рекомендуется прививать мРНК-вакциной (в Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech).

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине из таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользе от второй прививки. На основе этого женщина будет сама решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов.

Вакцинация женщин на грудном вскармливании

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут прививаться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без оговорок. В тоже время кормящие матери и беременные не могут прививаться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, поскольку инструкцией к этой вакцине запрещено вакцинировать женщин указанных категорий.

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