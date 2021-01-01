Торжественная церемония открытия медицинского центра «Добробут» в Ирпене прошла 10 июня в присутствии гостей и представителей СМИ.

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Под Киевом в Ирпене 10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения медицинской сети «Добробут». Теперь жители города-сателлита Киева могут получать широкий спектр услуг прямо в Ирпене по адресу ул. Грибоедова, д. 8-а.

Медцентр в Ирпене находится в трехэтажном здании, оборудованном современной техникой и рассчитан на ежедневный прием до 300 пациентов. Получить консультацию специалиста, пройти диагностические и лабораторные исследования могут как взрослые, так и дети. Стоит отметить, что для детей здесь созданы особые условия: в детской стоматологии есть комната ожидания с игрушками, чтобы юные пациенты могли расслабиться и не боялись врачей, педиатров здесь называют «дитинологами», а также есть уникальная услуга VR-вакцинации для детей (ребенку делают прививку во время просмотра мультфильма с дополненной реальностью).

"Добробут" в Ирпене: открытие медцентра пресс-служба

"Добробут" в Ирпене: открытие медцентра пресс-служба

Почему рядовому жителю города Ирпень стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику МС «Добробут»:

Здесь предоставляют полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг в удобное для пациента время.

В Медицинском центре «Добробут» в г.Ирпень принимают детские и взрослые врачи, вы можете выбрать специалистов для всех членов своей семьи. В наших врачей высокий уровень профессионализма и квалификации, а также большой практический опыт.

Медицинский центр оснащен современным диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей.

Удобный режим работы врачей, консультации ведущих специалистов МС «Добробут», чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинские услуги в удобное для себя время.

Благодаря предварительной записи в «Добробут» нет очередей, а смс-информирования помогает напомнить о предстоящем визите.

Комфортные условия пребывания в центре и доброжелательный персонал помогают минимизировать стресс от посещения медицинского учреждения.

В Медицинском центре обустроена emergency-палата и всегда в доступе две бригады неотложной помощи «Добробут», что при необходимости доставят пациента к стационарного отделения.

Руководитель медицинского центра «Добробут» в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна отметила:

«Новый медицинский центр в городе Ирпень для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское учреждение, где в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение».

После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: генеральный директор МС «Добробут» Калашников Олег Владимирович, медицинский директор по педиатрии МС «Добробут» Рыков Алексей Аркадьевич, руководитель Медицинского центра «Добробут» в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна и мэр города Ирпень Маркушина Александр Григорьевич.

"Добробут" в Ирпене: открытие медцентра пресс-служба

Пресс-конференцию начал генеральный директор МС «Добробут» Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.

«Сегодня «Добробут» – это ведущая Медицинская сеть, объединяющая команду специалистов высокого класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. «Добробут» выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене», – сообщил Калашников Олег Владимирович, генеральный директор Медицинской сети «Добробут».

Врачи медцентра провели экскурсию по зданию для гостей и СМИ и рассказали о процедурах и консультациях, которые можно получать центре.

"Добробут" в Ирпене: открытие медцентра пресс-служба

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