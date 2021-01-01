Для взрослых и детей: в Ирпене открылся медцентр «Добробут»Актуально
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Под Киевом в Ирпене 10 июня состоялось торжественное открытие еще одного отделения медицинской сети «Добробут». Теперь жители города-сателлита Киева могут получать широкий спектр услуг прямо в Ирпене по адресу ул. Грибоедова, д. 8-а.
Медцентр в Ирпене находится в трехэтажном здании, оборудованном современной техникой и рассчитан на ежедневный прием до 300 пациентов. Получить консультацию специалиста, пройти диагностические и лабораторные исследования могут как взрослые, так и дети. Стоит отметить, что для детей здесь созданы особые условия: в детской стоматологии есть комната ожидания с игрушками, чтобы юные пациенты могли расслабиться и не боялись врачей, педиатров здесь называют «дитинологами», а также есть уникальная услуга VR-вакцинации для детей (ребенку делают прививку во время просмотра мультфильма с дополненной реальностью).
Почему рядовому жителю города Ирпень стоит обратиться за консультацией именно в новую клинику МС «Добробут»:
- Здесь предоставляют полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг в удобное для пациента время.
- В Медицинском центре «Добробут» в г.Ирпень принимают детские и взрослые врачи, вы можете выбрать специалистов для всех членов своей семьи. В наших врачей высокий уровень профессионализма и квалификации, а также большой практический опыт.
- Медицинский центр оснащен современным диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей.
- Удобный режим работы врачей, консультации ведущих специалистов МС «Добробут», чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинские услуги в удобное для себя время.
- Благодаря предварительной записи в «Добробут» нет очередей, а смс-информирования помогает напомнить о предстоящем визите.
- Комфортные условия пребывания в центре и доброжелательный персонал помогают минимизировать стресс от посещения медицинского учреждения.
- В Медицинском центре обустроена emergency-палата и всегда в доступе две бригады неотложной помощи «Добробут», что при необходимости доставят пациента к стационарного отделения.
Руководитель медицинского центра «Добробут» в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна отметила:
«Новый медицинский центр в городе Ирпень для взрослых и детей – это многопрофильное медицинское учреждение, где в соответствии со всеми отечественными и международными медицинскими стандартами можно получить консультации специалистов, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, стать участником комплексных программ здоровья. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, использованию новейших методов диагностики, а также технологическому оснащению каждый пациент нашего центра получит комфортное и эффективное лечение».
После торжественного открытия клиники состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: генеральный директор МС «Добробут» Калашников Олег Владимирович, медицинский директор по педиатрии МС «Добробут» Рыков Алексей Аркадьевич, руководитель Медицинского центра «Добробут» в городе Ирпень Гримковская Анна Алексеевна и мэр города Ирпень Маркушина Александр Григорьевич.
Пресс-конференцию начал генеральный директор МС «Добробут» Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети.
«Сегодня «Добробут» – это ведущая Медицинская сеть, объединяющая команду специалистов высокого класса в 17 медицинских центрах. Мы хотим стать ближе к нашим клиентам и дать возможность людям получать высококачественную медицинскую помощь. Именно это определило нашу стратегию на следующие несколько лет. «Добробут» выходит за пределы Киева, и первым шагом реализации этой стратегии стало открытие клиники в Ирпене», – сообщил Калашников Олег Владимирович, генеральный директор Медицинской сети «Добробут».
Врачи медцентра провели экскурсию по зданию для гостей и СМИ и рассказали о процедурах и консультациях, которые можно получать центре.
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