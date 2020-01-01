Карантин в Украине: новые ограничения «зеленой» зоны

Узнайте, какие ограничения сейчас действуют в Украине.

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Карантин в Украине ослабили. Министерство здравоохранения перевело все области в «зеленую» зону карантина, а перед этим Кабинет министров Украины изменил ограничения на территориях с минимальным уровнем эпидемической опасности. Итак, обо всем по порядку.

Карантин в Украине: правила отнесения региона к «зеленой» зоне и ограничения там

Согласно внесенным правительством изменениям в постановление от 9 декабря 2020 года, к «зеленой» зоне карантина могут быть отнесены следующие регионы:

За последние 14 дней в регионе должны выявить не более 75 новых случаев на 100 тысяч населения.

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 менее 4%.

Должны проводиться не менее 300 ПЦР и антиген-тестов на 100 тысяч населения.

На территории страны не должно быть регионов с «красным» уровнем эпидемиологической опасности.

Карантин в Украине: новые правила

Новые правила въезда в Украину. Для того чтобы въехать в Украину иностранцы должны будут предъявить один из следующих документов: негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, отрицательный результат теста на антиген или же сертификат о завершении вакцинации международного образца.

Проведение массовых мероприятий. Массовые мероприятия можно проводить с участием более одного человека на 4 кв.м., если событие проходит на улице или с заполненностью зала на 2/3. Можно проводить массовые мероприятия, если все участники и организаторы предъявят негативные результаты теста на коронавирус. Разрешена работа дискотек, ночных клубов и праздничных мероприятиях в ресторанах.

Работа кинотеатров и других культурных учреждений. Кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут заполнять свои залы на 2/3.

Работа кафе и ресторанов. Столы в заведениях общепита должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Рестораны и кафе могут работать круглосуточно.

Работа хостелов, кемпингов и гостиниц разрешена.

Эпидемическая ситуация в регионах Украины

Вчера, 9 июня, впервые Министерство здравоохранения Украины установило «зеленый» уровень опасности во всех регионах Украины. В сообщении ведомства отмечается, что «Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) – менее 5%.

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