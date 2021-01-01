Электронный больничный: как будет работать услуга

Сейчас в Украине начался переходной период, а с 1 сентября уже все медицинские учреждения должны будут перейти на е-больничные.

В Украине запустили электронные больничные. Оформление больничного является одной из самых популярных услуг в Украине, ежегодно их получают 5,5 млн украинцев, а по больничным листам выплачивают 18 млрд грн. Для того чтобы упростить получение больничных и избежать злоупотреблений в этой сфере Минцифра вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, ПФУ и ФССУ запустили электронные больничные.

«Запуск электронных больничных – важный шаг для введения режима «без бумаги» в медицинской и социальной сферах. Это – сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронной больничной удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства», – рассказал Михаил Федоров.

Как получить электронный больничный: инструкция

Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронный медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЕПом. Пациент получает уведомление от E-health об открытии больничного. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент также получит сообщение на телефон, уже с ПФУ.

Важно: в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Когда начнут выдавать е-больничные

С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных – медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.

«Введенные изменения заработают постепенно. Для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу. Но хочу заверить, что мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь мы идем к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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