Укусы комаров: как уменьшить зуд

Летом для многих укусы комаров становятся большой проблемой.

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Укусы комаров – один из главных минусов лета, именно они делают это время года менее идеальным. Ну, а если серьезно, то укусы комаров раздражают зудом, который порой уменьшить крайне сложно. Ivona решила выяснить, что нужно делать после укуса комара, как уменьшить зуд и как избегать укусов комаров.

Укус комара: первая помощь

На укусы комаров, как правило, обращают мало внимания, пока они начинают зудеть. Однако, сразу после укуса насекомого стоит выполнить несколько действий, которые помогут уменьшить зуд и отечность.

Что делать, если укусил комар:

Промыть водой с мылом место укуса. Обработать 3%-раствором перекиси водорода, любым спиртовым раствором или настойкой календулы. Если появился зуд или покраснение стоит смазать место укуса противовоспалительной мазью, маслом чайного дерева, сделать охлаждающий компресс из чая или отваров трав (мяты, череды зверобоя, коры дуба), смазать зубной пастой.

Когда стоит обратиться к врачу при укусе комара

Из-за укусов комара мало кто обращается к докторам. Однако, если укусов комаров на теле много, и они красные, отечные (такое часто встречается у детей, которые болеют аллергическими заболеваниями), стоит обратиться к доктору. Врач может назначить противоаллергические препараты.

Как избежать укусов комаров летом: главные лайфхки

Вряд ли кому-то удастся избежать укусов комаров летом, но сделать все возможное для минимизации таких укусов стоит. Итак, главные правила:

Для прогулок на природе выбирать одежду с длинными рукавами и исключить шорты. Рекомендуется одевать одежду светлых тонов.

Правильно выбирать время для прогулки: выходить на природу в полуденные часы, когда меньше всего комаров.

Для прогулки стоит выбирать сухие места и избегать сырых территорий с высокой травой, где чаще всего и обитают комары.

Открытые участки кожи смазывать веществами против комаров.

Дома стоит установить москитные сетки на окна. Также можно использовать пластины или спирали против комаров.

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