Как облегчить боль от укуса дома и когда стоит обращаться к врачу?

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Лето – это не только время отпуском и отдыха на природе, но и период, когда активируются многие насекомые. Поэтому не удивительно, что именно в этот период людей часто кусают осы, пчелы и даже шершни. Ivona решила разобраться, что делать при укусе пчелы и шершня и стоит ли обращаться за помощью к врачу.

Симптомы укусов ос, пчел и шершней

Определить, что вас укусила оса, пчела или шершень легко, но мы на всякий случай напомним симптомы:

Внезапное жжение и боль.

Покраснение, припухлость и зуд в месте укуса.

В течение 2–3 дней некоторые укусы набухают до размеров мячей для гольфа.

Будьте в курсе, что осы, шершни и шмели не оставляют жал и могут укусить еще раз. Но в тоже время не стоит давить этих насекомых, ведь если лопнет пузырь с ядом, запах привлечет еще больше насекомых, для которых он послужит сигналом об опасности.

Помимо нормальной реакции организма на укус, может проявиться аллергическая (удушье, отек лица, затрудненное дыхание, сыпь и снижение давления).

Как обработать место укуса осы, пчелы или шершня

Что делать, укусила пчела?

Нужно быстро удалить жало, ведь оно выделяет яд в течение еще некоторого времени после укуса. Как вытаскивать жало? Не рекомендуется надавливать на него пальцами или пинцетом. Лучше взять пластиковую карточку или провести по ужаленному месту тупой стороной ножа.

Что делать, если укусила оса, пчела или шершень?

Промыть место укуса под водой с мылом, чтобы предупредить возникновение инфекции. Для того чтобы уменьшить боль нужно подержать укушенное место под струей воды, приложить холодный компресс или смоченное полотенце. Это не уберет зуд, но должно помочь уменьшить боль. Для уменьшения зуда рекомендуют на место укуса нанести зубную пасту (если у вас нет под рукой специальных лекарств). Паста может нейтрализовать ядовитую кислоту.

Как оказать первую помощь аллергику при укусе осы, пчелы или шершня

Если у укушенного человека удушье, положите или посадите его таким образом, чтобы ему было удобнее дышать. Если пострадавший чувствует головокружение или слабость, положите его и поднимите ноги выше уровня головы.

Аллергикам рекомендуют носить с собой ампулу адреналина в сезон ос и шершней. Если аллергик чувствует себя плохо, но у него есть с собой шприц с адреналином, его нужно ввести в мышцы бедра или плеча. Если отек распространяется, а симптоматика ухудшается, необходимо вызвать скорую помощь или срочно везти пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

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