В Трускавці розробили програму реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом Прес-служба

Відомо, що так званий «постковідний синдром», або тривалість проявів симптомів коронавірусної хвороби, може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи організму пацієнта, але найчастіше це дихальна, серцево-судинна, нервова та травна системи.

Також серед симптомів «постковідного синдрому» відмічають неврологічні розлади, наприклад, тривала слабкість навіть після легкого перебігу хвороби, порушення сну й виражена слабкість. Нерідкими також є і когнітивні розлади – порушення пам’яті та функцій вищої нервової системи.

Українські спеціалісти як і їхні колеги з ЄС на США рекомендують відновлювальну терапію, фізичну реабілітацію, повноцінне харчування та нормальний сон. Пацієнти із чіткими скаргами потребують додаткового обстеження та корекції, якщо це потрібно.

Санаторій Дніпро-Бескид став першим у Трускавці де розробили та впровадили комплексну програму реабілітації після covid-19 з використанням унікальних мінеральних вод.

Сьогодні десятки тисяч українців страждають від постковідного синдрому, багатьом необхідна тривала реабілітація. Вірус агресивно атакує легені, а ускладнення можуть поширюватися на нервову, серцево-судинну системи та органи травлення. Тому фахівці СГК “Дніпро-Бескид” разом з вченими Державного Підприємства “Український науково-дослідницький інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України” розробили дієві методи котрі вже допомогли багатьом повернутися до звичного режиму життя.

В Трускавці розробили програму реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом Прес-служба

Програма реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом в санаторно-готельному комплексі “Дніпро-Бескид” є унікальною та ексклюзивною, адже лише тут є можливість проводити ефективну реабілітацію з використанням Помірецької “Нафтусі”.

Відома з 1836 року, немає аналогів у світі, склад корисних бактерій в десять разів більший від всіх існуючих аналогів, а також значно менша мінералізація, що дозволяє швидше засвоюватися організмом людини. Науково доведено, що Нафтуся єдина в світі «жива вода», яка зміцнює імунітет людини. Вперше про лікувальні властивості «Нафтусі» було описано в роботах «Сeplice» королівського (польського) лікаря Вайцеха Очко в 1578 році. Прийом води здійснюється в першому в світі бюветі з системою безконтактного доступу.

В Трускавці розробили програму реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом Прес-служба

Також лише пацієнти СГК “Дніпро-Бескид” проходять реабілітацію з використанням природної сірководневої мінеральної води зі свердловини №123, одне з найстаріших джерел, відоме ще з 1836 року.

Під час купелей сірководень проникає в організм людини через шкіру і слизові оболонки, а також через легені при диханні. В результаті дії сірководню нормалізується артеріальний тиск, збільшується швидкість кровотоку і сповільнюється серцевий ритм, поліпшується обмін речовин, зменшуються прояви різних запальних процесів, зміцнюються міжхребцеві хрящові диски, підвищується споживання кисню, посилюється легенева вентиляція. Сірководневі ванни сприяють нормалізації імунної та нервової систем. Пацієнти стають спокійними, у них поліпшується сон і настрій.

В Трускавці розробили програму реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом Прес-служба

Використання унікальних мінеральних вод в комплексі з сучасною лікувально-діагностичною базою та високо кваліфікованим медичним складом робить програму максимально ефективною. Це дозволяє повернутись до звичного режиму життя в найкоротші терміни.

Пацієнти, що вже пройшли програму реабілітації відзначають значні покращення, вже після перших днів лікування вони можуть пересуватись без задишки, зменшується кашель, покращується сон та загальний стан.

Реабілітація необхідна пацієнтам зі скаргами на кашель, поганий сон, втому, та серцево-судинні захворювання. Для таких пацієнтів спеціалісти СГК “Дніпро-Бескид” розробили індивідуальної програми реабілітації. Тим хто переніс пневмонію пропонують процедури які допоможуть відновити уражені легені COVID-19.

У вартість реабілітаційної програми входить проживання харчування, діагностика та лікування, вартість програми від 720 грн за добу, також діють і акційні пропозиції.

Більше інформації на офіційному сайті санаторно-готельного комплексу “Дніпро-Бескид”: beskyd.com.ua

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