36 млн грн на лечение сердец: как участвовать в проекте Леры Татарчук

Благотворительница Лера Татарчук начинает сбор средств для лечения детских сердец «Большое маленькое сердце».

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Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук начинают флагманский проект под названием «Большое маленькое сердце», чтобы помочь детям с врожденными пороками сердца.

Фонд должен собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновления и ремонт медицинского оборудования.

Несколько фактов о врожденных пороках сердца:

Ежегодно в Украине рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца.

Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца.

Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВВС. Их качество жизни не отличается от других людей.

«Фактически каждого ребенка можно спасти, если вовремя оперировать, часто в первые дни жизни. Однако ориентировочная стоимость операции на сердце — 100 тысяч гривен. То есть, все, что нужно: своевременная диагностика, помощь и деньги. Поэтому наш фонд уже много лет собирает средства для проведения кардиохирургических операций. Это сложный путь, но спасенные жизни детей и счастливые глаза родителей вдохновляют. Мы в фонде и все-все, кто нас поддерживают, убеждены: маленькие сердца должны получить шанс на большую жизнь», — говорит Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя опора».

В рамках проекта «Большое маленькое сердце» фонд «Твоя Опора» вместе с Лерой Татарчук, приглашенными блогерами, звездами и партнерами проведет ряд активностей: пять благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе под патронатом Украинской федерации скандинавской ходьбы, День сердца, аутдор и радиокампанию, другое.

К большому сбору присоединились: Синэво, NOVUS и Альфа-Банк. Они поддержат проект «Большое маленькое сердце» собственными благотворительными кампаниями.

Благотворительный проект "Большое маленькое сердце" Пресс-служба

Кроме того партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMX Group. Информационный партнер — Ivona.bigmir.net.

Благотворительный проект "Большое маленькое сердце" Пресс-служба

Подробнее о благотворительном проекте

Проект «Большое маленькое сердце» создан как основной проект благотворительного фонда «Твоя опора», который основала в 2014 году украинская благотворительница Лера Татарчук.

«Большое маленькое сердце» помогает детям с врожденными пороками сердца за счет сбора средств от частных доноров, а также компаний-партнеров.

Средства по сборам в рамках проекта «Большое маленькое сердце» идут на:

Помощь ключевым медицинским учреждениям в Украине;

Адресную помощь детям с врожденными пороками сердца.

Фонд «Твоя опора» — единственная украинская организация, которая является членом Всемирной федерации сердца (World Heart Federation). Это ведущий партнер Всемирной организации здравоохранения в лечении и контроле сердечно-сосудистых заболеваний. Фонд ежегодно проходит независимую аудиторскую проверку.

Благотворительный проект "Большое маленькое сердце" Пресс-служба

Для фонда проект «Большое маленькое сердце» — это возможность обратить внимание и привлечь общественность к решению проблем сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), от которых ежегодно умирает более 400 000 украинских. ССЗ — это первая причина смертности не только в Украине, но и во всем мире.

Если вам нужна наша помощь и поддержка, просто напишите на info@tvoya-opora.org.ua.

Если готовы пожертвовать любую сумму — жмите здесь.

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