36 млн грн на лечение сердец: как участвовать в проекте Леры Татарчук
Читай также: Детское ожирение: причины, диагностика, лечение
Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук начинают флагманский проект под названием «Большое маленькое сердце», чтобы помочь детям с врожденными пороками сердца.
Фонд должен собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновления и ремонт медицинского оборудования.
Несколько фактов о врожденных пороках сердца:
- Ежегодно в Украине рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца.
- Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца.
- Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВВС. Их качество жизни не отличается от других людей.
«Фактически каждого ребенка можно спасти, если вовремя оперировать, часто в первые дни жизни. Однако ориентировочная стоимость операции на сердце — 100 тысяч гривен. То есть, все, что нужно: своевременная диагностика, помощь и деньги. Поэтому наш фонд уже много лет собирает средства для проведения кардиохирургических операций. Это сложный путь, но спасенные жизни детей и счастливые глаза родителей вдохновляют. Мы в фонде и все-все, кто нас поддерживают, убеждены: маленькие сердца должны получить шанс на большую жизнь», — говорит Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя опора».
В рамках проекта «Большое маленькое сердце» фонд «Твоя Опора» вместе с Лерой Татарчук, приглашенными блогерами, звездами и партнерами проведет ряд активностей: пять благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе под патронатом Украинской федерации скандинавской ходьбы, День сердца, аутдор и радиокампанию, другое.
К большому сбору присоединились: Синэво, NOVUS и Альфа-Банк. Они поддержат проект «Большое маленькое сердце» собственными благотворительными кампаниями.
Кроме того партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMX Group. Информационный партнер — Ivona.bigmir.net.
Подробнее о благотворительном проекте
Проект «Большое маленькое сердце» создан как основной проект благотворительного фонда «Твоя опора», который основала в 2014 году украинская благотворительница Лера Татарчук.
«Большое маленькое сердце» помогает детям с врожденными пороками сердца за счет сбора средств от частных доноров, а также компаний-партнеров.
Средства по сборам в рамках проекта «Большое маленькое сердце» идут на:
- Помощь ключевым медицинским учреждениям в Украине;
- Адресную помощь детям с врожденными пороками сердца.
Фонд «Твоя опора» — единственная украинская организация, которая является членом Всемирной федерации сердца (World Heart Federation). Это ведущий партнер Всемирной организации здравоохранения в лечении и контроле сердечно-сосудистых заболеваний. Фонд ежегодно проходит независимую аудиторскую проверку.
Для фонда проект «Большое маленькое сердце» — это возможность обратить внимание и привлечь общественность к решению проблем сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), от которых ежегодно умирает более 400 000 украинских. ССЗ — это первая причина смертности не только в Украине, но и во всем мире.
Если вам нужна наша помощь и поддержка, просто напишите на info@tvoya-opora.org.ua.
Если готовы пожертвовать любую сумму — жмите здесь.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Публичное грудное вскармливание VS сексуализация груди
- Как контролировать ребенка в интернете: 5 советов для родителей
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил