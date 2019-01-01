Булимия VS анорексия: в чем разница
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Булимия и анорексия – это расстройства пищевого поведения, которым наиболее подвержены подростки и люди, которые предъявляют к себе завышенные требования. Лечение этих заболеваний – длительный процесс, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и включает в себя медикаментозную терапию и психологическую помощь. Ivona решила разобраться, в чем отличие между булимией и анорексией.
Булимия VS анорексия: в чем разница в расстройствах
Хотя многие употребляют слова анорексия и булимия, как синонимы, это все же разные заболевания, а иногда булимия может рассматриваться, как стадия анорексии.
Определение
- Анорексия – переводится с греческого как отсутствие аппетита, когда снижение веса достигается за счет жесткого ограничения в еде.
- Булимия – с греческого переводится как “бычий голод“, на первый план выходит переедание с последующим избавлением от пищи.
Употребление пищи
- Анорексия: человек осознано отказывается от приема пищи.
- Булимия: человек ест приступообразно, можно заметить переедания.
Вес
- Анорексия: потеря массы тела 50% от начальной стадии.
- Булимия: масса тела в норме, иногда возможно ожирение.
Психологическое состояние
- Анорексия: человек не осознает проблему, отказывается от помощи. Людям с анорексией присущ гиперконтроль во всех сферах жизни.
- Булимия: человек осознает проблему. Для человека с булимией характерна импульсивность в беспорядочной сексуальной жизни, злоупотребление психотропными веществами, самоповреждения.
Последствия
- Анорексия: приводит к истощению организма.
- Булимия: редко приводит к риску для жизни из-за проблем с внутренними органами, но есть суицидальные наклонности.
Лечение
- Анорексия: пациенту внутривенно вводят растворы, которые поддерживают жизнедеятельность, прием пищи происходит в присутствии сиделки. Также проводятся медикаментозное лечение с принятием антидепрессантов и диалектическая поведенческая терапия с психологом. Прогнозы по лечению анорексии не благоприятны и часто заболевание приводит к летальному исходу.
- Булимия: лечение булимии часто не требует госпитализации, исключения – тяжелое депрессивное состояние. С пациентом также работают терапевт, диетолог, психолог и кардиолог. Схема лечения схожа с лечением анорексии и подразумевает устранение приступов переедания и рвоты, использование мочегонных и слабительных, а также последующую замену способов контроля негативных эмоций новыми, здоровыми способами. В 80% клинических случаев – благоприятный исход.
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