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Как пережить магнитные бури в мае?

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В мае ожидаются несколько геомагнитных возмущений. Хорошая новость в том, что они не будут мощными.
Когда ожидать магнитные бури в мае?
Когда ожидать магнитные бури в мае?
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Первая и самая мощная магнитная буря ожидается 5 мая. Магнитосфера в этот день будет иметь уровень G1, что объективно значит - буря считается слабой. Следующие вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Они будут значительно слабее, однако метеочувствительные люди все равно могут их ощутить.

Как защитить себя от влияния геомагнитных бурь? 

Медики рекомендуют хорошо отдыхать, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять алкоголем. Ведь подобные возмущения могут нести недомогания для пожилых людей, а также метеозависимых. Стоит помнить, что накануне метеоудара и во время стоит соблюдать следующие правила:

  • хорошо высыпаться
  • не переедать, отказаться от жирной пищи
  • не пить алкоголь
  • отказаться от кофе и заменить его травяными чаями
  • отказаться от интенсивных тренировок
  • больше гулять на свежем воздухе

Напоминаем, что в мае магнитных бурь ожидается меньше, чем в апреле. Вспышки на солнце были зафиксированы 1-го, 7-го, 18-го и 20-го. Еще предстоит пережить апрельский геомагнитный шторм, который обещают с 27-го по 30-е апреля.

Берегите себя и своё здоровье! 

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Теги: Геомагнитные возмущения, метеозависимость, магнитные бури, здоровье
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Источник: Ivona

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