Как пережить магнитные бури в мае?

В мае ожидаются несколько геомагнитных возмущений. Хорошая новость в том, что они не будут мощными.

Первая и самая мощная магнитная буря ожидается 5 мая. Магнитосфера в этот день будет иметь уровень G1, что объективно значит - буря считается слабой. Следующие вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Они будут значительно слабее, однако метеочувствительные люди все равно могут их ощутить.

Как защитить себя от влияния геомагнитных бурь?

Медики рекомендуют хорошо отдыхать, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять алкоголем. Ведь подобные возмущения могут нести недомогания для пожилых людей, а также метеозависимых. Стоит помнить, что накануне метеоудара и во время стоит соблюдать следующие правила:

хорошо высыпаться

не переедать, отказаться от жирной пищи

не пить алкоголь

отказаться от кофе и заменить его травяными чаями

отказаться от интенсивных тренировок

больше гулять на свежем воздухе

Напоминаем, что в мае магнитных бурь ожидается меньше, чем в апреле. Вспышки на солнце были зафиксированы 1-го, 7-го, 18-го и 20-го. Еще предстоит пережить апрельский геомагнитный шторм, который обещают с 27-го по 30-е апреля.

Берегите себя и своё здоровье!

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​