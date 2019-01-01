Сітілайт, що читає реп: alyona alyona стала «легенями» соціального проєкту про рак легені

Читай также: Травлення: цікаві факти про користь фруктів та овочів

В Україні за участі реп-співачки alyona alyona стартував проєкт «Зіркові легені», присвячений проблемі раку легені. У десятьох містах з’явилися сітілайти з томографічним знімком легень співачки та приспівом її хіта «Пушка».

Кожен охочий може підійти до сітілайта і проспівати рядки пісні, глибоко вдихнувши. У разі дискомфорту під час дихання організатори проєкту радять звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

«Це проєкт, у якому я маю бути не обличчям, а легенями. Щороку рак легені діагностують майже 13000 українців , а більшість хворих потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях, коли лікування менш ефективне. Хворобу можна виявити і на ранніх стадіях, якщо регулярно ходити до лікаря та робити НДКТ (низькодозна комп'ютерна томографія) легень у разі його рекомендації. Я зробила це, бо курила протягом 15 років, а отже маю більший ризик захворіти. Легені виявились чистими, і я хочу, щоб мій знімок нагадав мільйонам українців про важливість вчасної діагностики», — зазначає alyona alyona.

alyona alyona Прес-служба

«Зіркові легені» стартували з інтерактивного сітілайта в центрі Києва, з якого протягом дня лунав хіт «Пушка», і перехожі співали під музичний супровід. Сітілайти встановлені у містах з найвищим рівнем захворюваності на рак легені: Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Вінниці, Сумах, Херсоні та Львові. Медіапартнером «Зіркових легень» став телеканал «1+1» — на деяких сітілайтах є знімок легень ведучого «Сніданку з 1+1» Єгора Гордєєва з дикторською скоромовкою замість пісні.

Проєкт «Зіркові легені» на Сітілайті в Києві Прес-служба

Проєкт «Зіркові легені» є частиною всеукраїнського Року обізнаності про рак легені. Він має на меті підняти рівень поінформованості про захворювання, яке щороку забирає життя близько 9000 українців, популяризувати культуру регулярних медоглядів та донести до суспільства важливість ранньої діагностики.

«В першу чергу це стосується людей із груп ризику, яким рак легені може загрожувати найбільше. Це курці, мешканці забруднених міст, люди, що контактують з токсичними речовинами, а також ті, чиї родичі хворіли або хворіють на рак, — говорить організаторка проєкту, медична директорка «Рош Україна» Оксана Сурцева. — Ми хочемо закликати всіх, незалежно від причетності до груп ризику, ходити до лікаря регулярно, а не лише тоді, коли заболить. Рак легені часто не має симптомів на перших стадіях, тому рання діагностика — є дуже важливою».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.