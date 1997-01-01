ТОП-5 правил ухода за собой от Марины Боржемской

Профессиональный тренер Марина Боржемская раскрыла основные правила ухода за собой.

Марина Боржемская instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась с подписчиками действенными правилами, которые улучшат самочувствие. По словам знаменитости, нужно ухаживать не только за кожей лица, но и тела, в целом.

Стакан воды натощак должен быть обязательно каждый день. Это запуск метаболизма всего организма. Контрастный душ – это повышение стрессоустойчивости и сопротивляемости к болезням. Легкая зарядка с самого утра зарядит весь ваш день бодростью, хорошим настроением и приучит к самодисциплине. В морозилке всегда должен быть травяной лёд. Утром, после умывания, протирайте кубиком льда лицо и шею, дайте каплям впитаться. Эффект - потрясающий. Скраб для лица и тела. Соберите гущу после выпитого кофе, добавьте хлопья овсянки, несколько капель масла (в аптеке продаются аргановое, масло виноградных косточек), добавьте сметану и в блендер. Хранить в холодильнике. Доставайте на время умывания и в душе.

41-летняя Марина Боржемская восхищает фанатов свои стройным телом и моложавым внешним видом. Большинство поклонников считают, что годы над ней не властны и следуют ее рекомендациям в надежде на эффективный результат.

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