ТОП-5 правил ухода за собой от Марины Боржемской
Профессиональный тренер Марина Боржемская раскрыла основные правила ухода за собой.
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась с подписчиками действенными правилами, которые улучшат самочувствие. По словам знаменитости, нужно ухаживать не только за кожей лица, но и тела, в целом.
- Стакан воды натощак должен быть обязательно каждый день. Это запуск метаболизма всего организма.
- Контрастный душ – это повышение стрессоустойчивости и сопротивляемости к болезням.
- Легкая зарядка с самого утра зарядит весь ваш день бодростью, хорошим настроением и приучит к самодисциплине.
- В морозилке всегда должен быть травяной лёд. Утром, после умывания, протирайте кубиком льда лицо и шею, дайте каплям впитаться. Эффект - потрясающий.
- Скраб для лица и тела. Соберите гущу после выпитого кофе, добавьте хлопья овсянки, несколько капель масла (в аптеке продаются аргановое, масло виноградных косточек), добавьте сметану и в блендер. Хранить в холодильнике. Доставайте на время умывания и в душе.
41-летняя Марина Боржемская восхищает фанатов свои стройным телом и моложавым внешним видом. Большинство поклонников считают, что годы над ней не властны и следуют ее рекомендациям в надежде на эффективный результат.
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