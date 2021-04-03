Более 20 тыс. случаев COVID-19 за сутки: новый антирекорд

В Украине зафиксировали максимальное количество новых случаев коронавируса.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается. По состоянию на 3 апреля в стране выявили наибольшее количество новых случаев СОVID-19 за весь период пандемии — 20341. Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470), и Днепропетровской (1433) областях.

За предыдущие сутки от СОVID-19 умерли 396 человек (всего 34075), выздоровели — 9166 (всего 1342536).

Количество новых выявленных случаев по областям Украины:

Винницкая область — 612 случаев,

Волынская область — 445 случаев,

Днепропетровская область — 1433 случая,

Донецкая область — 749 случаев,

Житомирская область — 642 случая,

Закарпатская область — 393 случая,

Запорожская область — 754 случая,

Ивано-Франковская область — 332 случая,

Кировоградская область — 144 случая,

Киев — 2053 случая,

Киевская область — 1366 случаев,

Львовская область — 1538 случаев,

Луганская область — 230 случаев,

Николаевская область — 471 случай,

Одесская область — 1521 случай,

Полтавская область — 774 случая,

Ровненская область — 690 случаев,

Сумская область — 825 случаев,

Тернопольская область — 673 случая,

Харьковская область — 1470 случаев,

Херсонская область — 274 случая,

Хмельницкая область — 1144 случая,

Черкасская область — 743 случая,

Черновицкая область — 360 случаев,

Черниговская область — 705 случаев.

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