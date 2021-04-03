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Более 20 тыс. случаев COVID-19 за сутки: новый антирекорд

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В Украине зафиксировали максимальное количество новых случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине
depositphotos.com

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается. По состоянию на 3 апреля в стране выявили наибольшее количество новых случаев СОVID-19 за весь период пандемии — 20341. Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470), и Днепропетровской (1433) областях.

За предыдущие сутки от СОVID-19 умерли 396 человек (всего 34075), выздоровели — 9166 (всего 1342536).

Количество новых выявленных случаев по областям Украины:

  • Винницкая область — 612 случаев,
  • Волынская область — 445 случаев,
  • Днепропетровская область — 1433 случая,
  • Донецкая область — 749 случаев,
  • Житомирская область — 642 случая,
  • Закарпатская область — 393 случая,
  • Запорожская область — 754 случая,
  • Ивано-Франковская область — 332 случая,
  • Кировоградская область — 144 случая,
  • Киев — 2053 случая,
  • Киевская область — 1366 случаев,
  • Львовская область — 1538 случаев,
  • Луганская область — 230 случаев,
  • Николаевская область — 471 случай,
  • Одесская область — 1521 случай,
  • Полтавская область — 774 случая,
  • Ровненская область — 690 случаев,
  • Сумская область — 825 случаев,
  • Тернопольская область — 673 случая, 
  • Харьковская область — 1470 случаев,
  • Херсонская область — 274 случая,
  • Хмельницкая область — 1144 случая,
  • Черкасская область — 743 случая,
  • Черновицкая область — 360 случаев,
  • Черниговская область — 705 случаев.

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Теги: коронавивирус, Украина, эпидемиологическая ситуация
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Осталось 600 символов
УкраинаЦэГабон    03.04.2021, 13:23
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