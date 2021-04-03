Более 20 тыс. случаев COVID-19 за сутки: новый антирекорд
В Украине зафиксировали максимальное количество новых случаев коронавируса.
Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается. По состоянию на 3 апреля в стране выявили наибольшее количество новых случаев СОVID-19 за весь период пандемии — 20341. Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470), и Днепропетровской (1433) областях.
За предыдущие сутки от СОVID-19 умерли 396 человек (всего 34075), выздоровели — 9166 (всего 1342536).
Количество новых выявленных случаев по областям Украины:
- Винницкая область — 612 случаев,
- Волынская область — 445 случаев,
- Днепропетровская область — 1433 случая,
- Донецкая область — 749 случаев,
- Житомирская область — 642 случая,
- Закарпатская область — 393 случая,
- Запорожская область — 754 случая,
- Ивано-Франковская область — 332 случая,
- Кировоградская область — 144 случая,
- Киев — 2053 случая,
- Киевская область — 1366 случаев,
- Львовская область — 1538 случаев,
- Луганская область — 230 случаев,
- Николаевская область — 471 случай,
- Одесская область — 1521 случай,
- Полтавская область — 774 случая,
- Ровненская область — 690 случаев,
- Сумская область — 825 случаев,
- Тернопольская область — 673 случая,
- Харьковская область — 1470 случаев,
- Херсонская область — 274 случая,
- Хмельницкая область — 1144 случая,
- Черкасская область — 743 случая,
- Черновицкая область — 360 случаев,
- Черниговская область — 705 случаев.
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