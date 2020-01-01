Не забудьте перевести часы на летнее время

В ночь с 27 на 28 марта в 3.00 украинцы переведут стрелки на час вперед.

Это мероприятие традиционно происходит в последнее воскресенье марта. И хотя о его целесообразности в последние годы говорится все активнее, Украина пока не отказалась от перехода на летнее время

Поэтому в 2021 году в ночь с субботы на воскресенье 28 марта украинцы переведут стрелки на час вперед, так как Верховная Рада не проголосовала за отмену процедуры.

Хотя, стоит отметить, что в начале марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время в стране. Но после голосования 19 марта документ был отправлен на доработку. Так что, быть может, 2021 год будет последним годом, когда мы переводим стрелки часов с зимнего на летнее время.

От этой практики отказались уже многие страны. А вызвана она, напомним, необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов.

Здоровье и перевод стрелок: за и против

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Многие эксперты считают перевод стрелок безопасным для здоровья. С той точки зрения, что увеличение светового дня помогает бороться с синдромом хронической усталости, сезонной депрессией, апатией, тревожными состояними.

Противники этого мероприятия выдвигают довод, что перевод стрелок - стресс для организма. Адаптация организма к новому времени занимает от суток до недели.

Ivona советовала читателям, как сделать переход на летнее время наименее болезненным.

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