Профессиональный тренер Марина Боржемская раскрыла секрет стройного тела.

Марина Боржемская раскрыла секрет быстрого похудения instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость предстала в белом боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Под публикацией звезда поделилась советами, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса:

«🔥Массаж кишечника. Чтобы завести кишечник, утром натощак, прежде чем встать с кровати, делайте самомассаж живота в течение 5 минут. 🔥Исключить все непереносимые продукты. Употребление непереносимых продуктов может вызывать проблемы с пищеварением, набор веса, нарушать сон и настроение. 🔥Кислотность. Очень важно следить за кислотность, поскольку здоровье вашего организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия. 🔥Пейте побольше воды на протяжении дня. 🔥Хорошенько разжевывать пищу».

Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и поблагодарили ее за ценные советы, которые помогут обрести фигуру мечты:

«Невероятно роскошная! Спасибо за советы». «Советы просто бомба! Благодарю». «Мариночка, спасибо большое за информацию, которой вы делитесь. Обожаю вас».

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