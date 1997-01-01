Марина Боржемская раскрыла секрет быстрого похудения
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость предстала в белом боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Под публикацией звезда поделилась советами, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса:
«🔥Массаж кишечника. Чтобы завести кишечник, утром натощак, прежде чем встать с кровати, делайте самомассаж живота в течение 5 минут.
🔥Исключить все непереносимые продукты. Употребление непереносимых продуктов может вызывать проблемы с пищеварением, набор веса, нарушать сон и настроение.
🔥Кислотность. Очень важно следить за кислотность, поскольку здоровье вашего организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия.
🔥Пейте побольше воды на протяжении дня.
🔥Хорошенько разжевывать пищу».
Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и поблагодарили ее за ценные советы, которые помогут обрести фигуру мечты:
«Невероятно роскошная! Спасибо за советы».
«Советы просто бомба! Благодарю».
«Мариночка, спасибо большое за информацию, которой вы делитесь. Обожаю вас».
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