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Сезонная аллергия: причины, симптомы и лечение

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Из-за чего возникает сезонная аллергия и как ее правильно лечить?
Сезонная аллергия: симптомы и профилактика
Сезонная аллергия: симптомы и профилактика
depositphotos.com

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Сезонная аллергия обычно возникает в период цветения и пыления растений. Тогда и у взрослых, и у детей начинают проявляться следующие симптомы: заложенность носа, чихание, покраснение глаз. Ivona решила узнать, как проявляется сезонная аллергия у детей и взрослых, что становится ее причиной и как ее лечить.

Сезонная аллергия: причины и симптомы

Сезонная аллергия или поллиноз часто возникает в период в весенний и осенний период. Весной этому способствует цветение деревьев и трав таких как: береза, ольха, лещина или орешник, дуб, клен, тополь, ясень, вяз и другие. Летом в период с июня по июль цветут злаковые и луговые травы: рожь, пшеница, тимофеевка, овсяница, мятлик, пырей, костер, гречиха и другие. Осенью типичными цветущими растениями, являющимися причиной аллергии, являются полынь, лебеда, одуванчик, амброзия, конопля, крапива, лютик и плесневые грибы.

Симптомы аллергии:

Существуют множество симптомов сезонной аллергии, но самыми распространенными являются:

  • Аллергический насморк – жидкий (текущий) насморк, заложенность носа (“забитый нос“), чихание, затрудненное носовое дыхание, зуд в области нёба и в глотке.
  • Весенний конъюнктивит – воспаление в отеле конъюнктивы глаза (прозрачной слизистой оболочки, которая покрывает поверхность глазного яблока и внутренней части век), зуде, выделениях и чувстве жжения в глазах.
  • Аллергическая (бронхиальная) астма встречается у 90% детей и 70% взрослых, которые страдают астмой.

Лечение и профилактика сезонной аллергии

Для диагностики и лечения сезонной аллергии стоит обратиться к врачу. Пациентам, как правило, назначается медикаментозное лечение сезонной аллергии, которое включает прием антигистаминных препаратов, назального спрея.

Профилактика сезонной аллергии

В случае, если вы знаете, что является аллергеном, нужно избегать контакта с пыльцой конкретного растения или хотя бы уменьшить его в период цветения кустарника, дерева или трав. Также следует избегать мест массового цветения растений, на пыльцу которых есть аллергия. Дома стоит делать регулярно уборку, увеличить кондиционирование воздуха и уменьшить количество аллергенов в нем.

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Теги: аллергия, сезонная аллергия, болезни, лечение, профилактика
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Источник: ivonа bigmir)net

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