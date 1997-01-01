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Еле спасли: Даша Астафьева рассказала о перенесенной операции

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками шокирующей новостью.

Даша Астафьева рассказала о перенесенной операции
Даша Астафьева рассказала о перенесенной операции
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм рассказала о перенесенной жуткой операции. Артистка не привыкла делиться личными событиями в социальных сетях, однако недавняя ситуация заставила ее изменить свое мнение. Девушка призналась, что игнорировала «сигналы» организма до тех пор, пока не очутилась в больнице.

По словам Астафьевой, несколько дней она глотала обезболивающие таблетки, чтобы избавиться от болевых ощущений и дискомфорта. Звезда продолжала сниматься в запланированных проектах и терпела сильную боль. Затем артистка оказалась в больнице, где прошла через «ад», поскольку не могла объяснить, что у нее болит. Благодаря экспертной медицинской помощи ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Как оказалось, у Даши Астафьевой произошло внутреннее кровотечение. Точный диагноз звезда сообщать не стала.

«Мне повезло! Я жива! Доктор, к которому я попала - теперь мой герой!» - заявила звезда.

Также певица призналась, что теперь будет более ответственно относиться к собственному здоровью, и призвала к этому своих поклонников:

«Меня оживило и привело ещё в бОльшую осознанность и понимание слова «ответственность».

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Теги: Даша Астафьева, певица, болезнь, новости, инстаграм, видео
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Источник: ivonа bigmir)net

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