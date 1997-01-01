3 привычки: Анита Луценко раскрыла секрет стройной фигуры
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Звездный тренер Анита Луценко уверяет, что всего три простых действия помогут сиять каждый день. Знаменитость советует всем, кто хочет чувствовать себя бодро, приучить себя делать зарядку по утрам, полюбить пешую прогулку и следить за осанкой.
Утренняя зарядка
Начиная день с зарядки, которая может длиться от 10 до 15 минут, мы заряжаемся энергией на весь день.
Ровная спина
Если ввести в привычку держать спину ровной, то минимизируются боли в позвоночнике, уйдет напряжение в воротниковой зоне, подтянется живот и уйдет второй подбородок.
Ходьба
У городских жителей наблюдается малоподвижный образ жизни, который негативно влияет на общее состояние. Для того, чтобы чувствовать себя в тонусе нужно проходить каждый день от 6 до 10 тысяч шагов.
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