Рак груди: ВОЗ запустила новую инициативу по борьбе с заболеванием

Цель новой Глобальной инициативы по борьбе с раком молочной железы – спасти жизни более 2 млн женщин.

Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. За год рак груди диагностируют у более двух миллионов девушек и женщин, а в Европе с этой проблемой сталкивается каждая десятая жительница. Смертность от этого заболевания весьма высока – сотни тысяч женщин умирают от этого заболевания, при чем многие из-за поздней диагностики и недоступности лечения.

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В связи с этим, в Международный женский день Всемирная организация здравоохранения запустила новую Глобальную инициативу по борьбе с раком груди. Планируется снижать смертность от заболевания на 2,5% ежегодно вплоть до 2040, что поможет сохранить жизни 2,5 млн женщин. Об этом заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В Украине также существует проблема с выявлением рака молочной железы у женщин. Согласно статистике, каждый четвертый случай диагностируется на поздних стадиях. При столь позднем выявлении шансов на спасение пациенток практически нет даже в случае использования самых передовых технологий. Украинские власти отметили, что взяли на вооружение новую стратегию по выявлению рака молочной железы на ранних стадиях. В основе программы не массовая мамография, а диагностика заболевания у пациенток с первыми симптомами онкозаболевания.

Кстати, новая стратегия ранней диагностики рака груди признана ВОЗ, как более подходящая для Украины по сравнению с массовым скринингом мамографами. Это не только позволит спасти тысячи жизней, но и сэкономить средства украинской медсистеме.

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