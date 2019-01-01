Наукове відкриття: вчені Nestlé Purina® розробили інноваційний підхід для зниження рівня алергенів у котів

Розробники зробили максимум для цього.

Коти — одні з найулюбленіших домашніх вихованців у мільйонів людей в усьому світі. Одним своїм протяжним «мяуууу» вони піднімають нам настрій, сприяють зняттю стресу і роблять наше життя щасливішим.

На жаль, поява в будинку тварин не завжди веде за собою безтурботні моменти радості та щастя. У багатьох дорослих і дітей може з'явитися алергія, навіть якщо раніше з такою проблемою не стикалися. Вчені Nestlé Purina® детально дослідили першопричини виникнення алергічної реакції на котів, розробивши спеціальний підхід, який допоможе зробити життя з котом більш приємним.

У всьому винна шерсть котів? Nestlé Purina® Прес-служба

Більшість вважає, що в алергічній реакції винна шерсть котів. Та це не так. Після численних досліджень вчені Purina® зробили висновок, що реакцію викликає алерген Fel d1, що міститься у слині кота. Саме кількість цього алергену має вирішальне значення.

Чи можна гладити кота без ризиків появи алергії? Nestlé Purina® Прес-служба

Вчені Purina® вперше в історії винайшли безпечний підхід до зниження рівня алергенів на шерсті котів. Дослідження Purina®, направлені на зниження кількості алергену Fel d1 показали просто прекрасні результати. У котів, яких годували яєчним продуктом з антитілами IgY, рівень активного Fel d1 знизився практично уполовину.

Алерген Fel d1 протягом тривалого часу був непереборною перешкодою для тих, хто хоче завести вдома кота. Відкриття Purina® може фундаментально змінити підхід до контролю алергенів у котів — тепер замість того, щоб обмежувати взаємодію з котом, можна зменшити кількість алергену, доктор Ебенезер Сатьярадж, імунолог Purina®

Інновації є основою Nestlé, і ми пишаємося тим, що щодня тішимо своїх споживачів і робимо їхнє життя простішим. Ми прагнемо надати ефективні відповіді на їхні реальні потреби. Наші маркетингові та науково-дослідні команди працюють в дуже тісному контакті зі споживачами, щоб почути їхні проблеми та зрозуміти їхні потреби. Так ми втілюємо інновації в життя. Цей неймовірний науковий прорив Nestlé Purina® є кульмінацією десятирічних досліджень і пропонує господарям котів, які чутливі до алергенів, можливість проводити більше часу зі своїми улюбленцями. Для того, щоб це відкриття стало можливим, ми вивчали природу цих алергенів і виявили, що вони пов'язані зі звичкою котів постійно “вмиватися“. Вчені Purina® з'ясували, як безпечно нейтралізувати алерген, завдяки спеціальному раціону для котів, тим самим покращуючи життя котів і дозволяючи більшій кількості людей радіти їхній компанії, Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Бренду Purina® можна і варто довіряти Nestlé Purina® Прес-служба

Якщо ваша дитина вже багато років поспіль просить завести кота, але Ви всіляко їй в цьому відмовляли, посилаючись на алергію, — тепер в цьому немає підстав. Варто врахувати, науково-дослідницька робота над пошуком підходу до зниження алергену Fel d1 тривала понад 10 років і втілилася у раціоні Purina® Pro Plan® LiveClear®.

Purina® Pro Plan® LiveClear® — це корм для котів, доступний у лінійках: для кошенят, для дорослих стерилізованих котів та для зрілих стерилізованих котів. Придбати цей інноваційний раціон буде можливо у спеціалізованих зоомагазинах та ветеринарних клініках. При щоденному годуванні кормом Purina® Pro Plan® LiveClear® рівень алергену Fel d1 починає знижуватися вже з третього тижня.

Дійсно можна сказати, що Purina® — це той бренд, якому можна і потрібно довіряти. Purina® піклується про здоров'я котів уже майже 100 років. Перший дослідний центр Purina® був відкритий в 1926 році. А починаючи з 1990 року інститут Purina® тісно співпрацює з ветеринарними організаціями над розробкою спеціальних дієт, які покращують життя не тільки котів, а й собак.

Nestlé Purina® Прес-служба

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