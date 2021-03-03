Как наши гаджеты портят нам здоровье?

Опасный синий свет: Что такое HEV и лучшие продукты по борьбе с ним freepik.com

Синий свет, который излучают наши гаджеты, поистине явление уникальное - его обсуждают ученые, косметологи, новостные издания и популярные блогеры. Так ли он опасен? Как на самом деле HEV-излучение действует на человека? И есть ли способ защитить себя? Об этом расскажет Ivona.

HEV: Что за излучение и где его встретить?

HEV-излучение (High-energy visible light) еще называют просто синим или голубым светом. Оно представляет собой высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра.

С синим светом сталкивается каждый: HEV излучают экраны наших гаджетов, рядом с которыми мы находимся практически круглосуточно. Опасность представляют смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры, чье высокоинтенсивное синее излучение способно нанести непоправимый ущерб здоровью.

Чем опасны HEV-лучи?

60% людей регулярно используют мобильные устройства с синим светом 6 и более часов в день. Защитные механизмы человеческой кожи не предназначены для такого длительного и ежедневного контакта с высокоинтенсивными HEV-лучами, проникающими глубже ультрафиолетовых UVA и UVB.

Опасный синий свет: Что такое HEV и лучшие продукты по борьбе с ним freepik.com

Под его воздействием снижается уровень выработки мелатонина в организме, что в свою очередь может привести к нарушениям сна и циркадных ритмов. Зрение также теряет свою остроту и контрастность, глаза быстрее устают и быстро пересыхают.

Кроме того HEV-излучение имеет негативные последствия для красоты и здоровья кожи. Например:

преждевременное старение кожи;

гиперпигментация;

образование темных кругов под глазами;

цифровое старение (digital aging; окислительный стресс, вызванный HEV, ускоряет разрушение клеток кожи);

утрата кожей эластичности;

гиперчувствительность кожи.

Губительные для кожи процессы происходят постепенно и становятся заметны лишь через некоторое время, когда с последствиями бороться все сложнее. Поэтому в вопросах защиты от HEV-излучения, по крайне мере тех, что касаются кожи, лучше всего сыграть на опережение.

Как бороться с HEV-излучением?

Большое внимание здоровью кожи уделяют японские и южнокорейские бренды, которые находятся на вершине популярности сегодня. Они ввели “моду“ на круглогодичную защиту от солнечных лучей. Не удивительно, что с активным изучением HEV и его влиянием на красоту и здоровье человека восточные косметологи задумались над тем, как же защитить кожу от губительного синего излучения.

Впрочем, модная корейская косметика подходит, увы, далеко не каждому, так как создана с учетом азиатского типа кожи: высокая жирность и чувствительность, быстрая потеря влаги и пр. Отечественная косметология не стоит на месте. И на нашем рынке появились продукты, способные удовлетворить потребности украинских женщин и мужчин в защите от HEV.

Компания VitaminClub первой создала серию уходовой косметики с фулереновой водой и антиоксидантами, которая предназначена для защиты кожи лица от всех видов губительных излучений: UVВ, UVА и HEV в особенности. Защитный эффект достигается за счет УФ-фильтров нового поколения, рассчитанных на излучение широкого спектра, а также сквалана и экстракта леспедецы, которые входят в состав продуктов.

Круглосуточный уход вместе с защитой от вредоносных синих лучей обеспечит крем для лица UVВ/UVА/HEV Protect City24H (SPF 10) от VitaminClub. Также он борется с “цифровым старением“, гиперпигментацией, способствует разглаживанию морщин и препятствует образованию новых. Действие крема для лица длится до 24 часов, обеспечивая коже оптимальный уровень увлажнения, что делает средство универсальным и максимально комфортным для ежедневного ухода.

Крем для лица UVВ/UVА/HEV Protect City24H (SPF 10) от VitaminClub Пресс-служба

Уходовая косметика лучше всего работает в комплексе. Крем City24H для зоны вокруг глаз обеспечивает круглосуточную защиту для нежной и особенно уязвимой для UVВ-,UVА- и HEV-излучения зоны вокруг глаз. Благодаря микропатчам с кофеином, которые содержатся в средстве, крем укрепляет кровеносные капилляры, убирает мелкие морщинки и мешки под глазами. City24H борется с фотостарением, не оставляя без внимания также питание и увлажнение, необходимое для всех типов, видов и возрастов кожи.

Крем City24H для зоны вокруг глаз от VitaminClub Пресс-служба

В современном мире полностью отказаться от гаджетов кажется невозможным. Но защититься от синего света, который портит нашу красоту и здоровье - легко! Главное - соблюдать правила безопасности и использовать уходовую косметику, которая создана, чтобы беречь кожу от вредоносного UVВ-,UVА- и HEV-излучения.

Синє світло, що випромінюють наші гаджети, насправді унікальне явище - його обговорюють вчені, косметологи, СМІ і популярні блогери. Чи він дійсно небезпечний? Як насправді HEV-випромінювання діє на людину? І чи є спосіб захистити себе? Про це розповість Ivona.

HEV: що за випромінювання і де його зустріти?

HEV-випромінювання (High-energy visible light) ще називають просто синім або блакитним світлом. Воно являє собою високочастотне високоенергетичне світло видимого спектру.

З синім світлом стикається кожен: HEV випромінюють екрани наших гаджетів, поруч з якими ми знаходимося практично цілодобово. Небезпеку становлять смартфони, планшети, ноутбуки, комп'ютери і телевізори, чиє високоінтенсивне синє випромінювання здатне завдати непоправної шкоди здоров'ю.

Чим небезпечні HEV-промені?

60% людей регулярно використовують мобільні пристрої з синім світлом 6 і більше годин на день. Захисні механізми людської шкіри не призначені для такого тривалого і щоденного контакту з високоінтенсивними HEV-променями, проникаючими глибше ультрафіолетових UVA і UVB.

Під його впливом знижується рівень вироблення мелатоніну в організмі, що в свою чергу може привести до порушень сну і циркадних ритмів. Зір також втрачає свою гостроту і контрастність, очі швидше втомлюються і швидко пересихають.

Крім того HEV-випромінювання має негативні наслідки для краси і здоров'я шкіри. Наприклад:

передчасне старіння шкіри;

гіперпігментація;

поява темних кіл під очима;

Цифрове старіння (digital aging; окислювальний стрес, викликаний HEV, прискорює руйнування клітин шкіри);

втрата шкірою еластичності;

гіперчутливість шкіри.

Згубні для шкіри процеси відбуваються поступово і стають помітні лише через деякий час, коли з наслідками боротися все складніше. Тому в питаннях захисту від HEV-випромінювання, принаймні тих, що стосуються шкіри, найкраще зіграти на випередження.

Як боротися з HEV-випромінюванням?

Значну увагу здоров'ю шкіри приділяють японські і південнокорейські бренди, які знаходяться на вершині популярності сьогодні. Вони ввели “моду“ на цілорічний захист від сонячних променів. Тож не дивно, що з активним вивченням HEV і його впливу на красу і здоров'я людини східні косметологи задумалися над тим, як же захистити шкіру від згубного синього випромінювання.

Втім, модна корейська косметика підходить, на жаль, не кожному, так як створена з урахуванням азіатського типу шкіри: висока жирність і чутливість, швидка втрата вологи, тощо. Вітчизняна косметологія не стоїть на місці. І на нашому ринку з'явилися продукти, здатні задовольнити потреби українських жінок і чоловіків у захисті від HEV.

Компанія VitaminClub першою створила серію доглядової косметики з фулереновою водою і антиоксидантами, яка призначена для захисту шкіри обличчя від всіх видів згубних випромінювань: UVВ, UVА і HEV особливо. Захисний ефект досягається за рахунок УФ-фільтрів нового покоління, розрахованих на випромінювання широкого спектру, а також сквалану і екстракту леспедеци, які входять до складу продуктів.

Цілодобовий догляд разом із захистом від шкідливих синіх променів забезпечить крем для обличчя UVВ / UVА / HEV Protect City24H (SPF 10) від VitaminClub. Також він бореться з “цифровим старінням“, гіперпігментацією, сприяє розгладженню зморшок і перешкоджає утворенню нових. Дія крему для обличчя триває до 24 годин, забезпечуючи шкірі оптимальний рівень зволоження, що робить засіб універсальним і максимально комфортним для щоденного догляду.

Доглядова косметика найкраще працює в комплексі. Крем City24H для зони навколо очей забезпечує цілодобовий захист для ніжної і особливо чутливої до UVВ-,UVА - і HEV-випромінювання зони навколо очей. Завдяки мікропатчам з кофеїном, які містяться в засобі, крем зміцнює кровоносні капіляри, прибирає дрібні зморшки і мішки під очима. City24H бореться з фотостарінням, не залишаючи без уваги також живлення і зволоження, необхідне для всіх типів, видів і віку шкіри.

У сучасному світі повністю відмовитися від гаджетів здається неможливим. Але захиститися від синього світла, яке псує нашу красу і здоров'я - легко! Головне-дотримуватися правил безпеки і використовувати доглядову косметику, яка створена, щоб берегти шкіру від шкідливого UVВ-,UVА - і HEV-випромінювання.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

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