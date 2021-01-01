Представили науки разъяснили, кто менее подвержен развитию рака груди.

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Специализированное научное издание Occupational & Environmental Medicine опубликовало итоги исследования, где говорится, что женщины, работающие на открытом воздухе, менее подвержены развитию рака груди.

Данным исследованием занимались ученые из Датского онкологического центра. Для изучения вопроса было задействованы данные 38 тысяч женщин в возрасте до 70 лет с диагнозом - первичный рак груди.

Ученые рассказали, что снижает риск рака груди freepik.com

Информация об этих пациентах была сопоставлена с данными случайно выбранных женщин с помощью датской системы регистрации данных гражданского состояния.

Учитывая воздействия других факторов, подробный анализ не нашел связи между влиянием солнечного света во время работы женщины и общим риском возникновения рака груди. Но, стало известно, что категория женщин, работающих на открытом воздухе не один год, имели более низкий риск развития рака груди после 50 лет.

Ученые рассказали, что снижает риск рака груди freepik.com

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Специалисты добавили следующее: воздействие солнечного света более 20 лет показало снижение возможности диагноза рака груди на 17%, при этом самый высокий уровень совокупного воздействия показал уменьшение вероятности рака на 11%.

Если отбросить научную информацию, простыми словами это можно описать так: уровень витамина D, который получает организм от солнечного света, выполняет защитную функцию от развития рака груди у женщин, которые выполняют свою работу на открытом воздухе продолжительное время.

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