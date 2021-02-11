Британцы провели исследование, где участие приняли только европейцы .

Кто сможет дожить до 100 лет, рассказали генетики freepik.com

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Представители Бостонского университета заявили, что долголетие человека во многом обусловлено генетической предрасположенностью.

Представители науки утверждают, что проведя исследование 150 генетических вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов), они могут с точностью до 80% определить возможность человека прожить до 100 лет, об этом сообщает издание Science.

Ученые брали во внимание метод генетического скрининга, таким образом они выявили генетическую последовательность у людей с продолжительностью жизни до 100 и более лет.

Кто сможет дожить до 100 лет, рассказали генетики freepik.com

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По мнению специалистов, определение генов и молекулярных механизмов, которые влияют на продолжительность жизни, помогают в борьбе со многими возрастными заболеваниями, например, с известной болезнью Альцгеймера, сердечными и онкологическими заболеваниями.

Проведя сравнительный анализ геномов 1055 долгожителей и 1267 человек из контрольной группы, ученые определили 33 генетических вариации из 30 000, встречающихся чаще в группе людей с большой продолжительностью жизни.

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Исходя из данных была создана специальная компьютерная модель. Такая разработка способна выявить совокупный эффект различных генетических вариаций.

Профессора Бостонского университета уверены, что долголетие человека связано с генетической предрасположенностью. Но окончательных вывод пока никто не спешит сделать. Для этого нужны еще исследования, где будут задействованы разные этнические группы. В вышеупомянутом опыте принимали участие только европейцы.

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