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Три основные причины, мешающие качественно похудеть

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Эксперты рассказали почему у мечтающих похудеть не получается сбросить лишний вес .
Три основные причины, мешающие качественно похудеть
Три основные причины, мешающие качественно похудеть
freepik.com

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По мнению специалистов в области здоровья есть ряд неочевидных, но сильно мешающих качественному похудению причин.

Речь пойдет о трех самых основных факторах.

Три основные причины, мешающие качественно похудеть
Три основные причины, мешающие качественно похудеть
freepik.com

Если ставить себе цель похудеть за короткой срок, результат, скорее всего, будет, но вскоре все вернется назад с лихвой. Чтобы сохранить надолго стройную фигуру – следует придерживаться правильного питания и пересмотреть свои вредные привычки.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно пить воду во время тренировок, чтобы похудеть.

Три основные причины, мешающие качественно похудеть
Три основные причины, мешающие качественно похудеть
freepik.com

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Второй момент вытекает из предыдущего. Разные диеты не получится соблюдать на постоянной основе. Каждая новая диета диктует убрать что-то определенное из рациона, и по итогу организм недополучает множество полезных веществ. Как правило, такие диеты часто заканчиваются срывами и как следствие сантиметры возвращаются. 

И третья причина кроется в отсутствии поддержки со стороны близких. Они могут подтрунивать, не верить в вас. Как раз для качественного похудения нужен человек, который будет поддерживать в этом непростом направлении.

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Теги: диета, похудение, здоровье, спорт
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Источник: ivonа bigmir)net

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