Эксперты рассказали почему у мечтающих похудеть не получается сбросить лишний вес .

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По мнению специалистов в области здоровья есть ряд неочевидных, но сильно мешающих качественному похудению причин.

Речь пойдет о трех самых основных факторах.

Три основные причины, мешающие качественно похудеть freepik.com

Если ставить себе цель похудеть за короткой срок, результат, скорее всего, будет, но вскоре все вернется назад с лихвой. Чтобы сохранить надолго стройную фигуру – следует придерживаться правильного питания и пересмотреть свои вредные привычки.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно пить воду во время тренировок, чтобы похудеть.

Три основные причины, мешающие качественно похудеть freepik.com

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Второй момент вытекает из предыдущего. Разные диеты не получится соблюдать на постоянной основе. Каждая новая диета диктует убрать что-то определенное из рациона, и по итогу организм недополучает множество полезных веществ. Как правило, такие диеты часто заканчиваются срывами и как следствие сантиметры возвращаются.

И третья причина кроется в отсутствии поддержки со стороны близких. Они могут подтрунивать, не верить в вас. Как раз для качественного похудения нужен человек, который будет поддерживать в этом непростом направлении.

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