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Как узнать свою ежедневную норму воды

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Формула нормы воды рекомендована Всемирной организацией здоровья .
Как узнать свою ежедневную норму воды
Как узнать свою ежедневную норму воды
freepik.com

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Доказано, что вода необходима для жизни каждого человека. В зависимости от возраста 45-75% веса составляет именно она.

Какую именно нужно употреблять воду? Специалисты в области здоровья говорят, что именно простая вода без каких-либо добавок обязательна для питьевого режима.

Как узнать свою ежедневную норму воды
Как узнать свою ежедневную норму воды
freepik.com

Кстати, возможно вы не знали, но организм воспринимает чай, кофе, молоко, компот и соки как пищу. Такие напитки не могут заменить чистой воды.

Сколько же нужно пить воды ежедневно?

Как узнать свою ежедневную норму воды
Как узнать свою ежедневную норму воды
freepik.com

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Дневная норма взрослого человека – до 2 литров. Также можно придерживаться пропорцию: 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Эта формула была рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Например, 70-килограммовому человеку в день необходимо 2 литра 100 мл. воды.

Не стоит пить воду большими глотками и за раз несколько стаканов. Воду следует употреблять равномерно в течение дня. Придерживайтесь формулы и будьте здоровы! 

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Теги: вода, норма, питье, ВОЗ
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Источник: ivonа bigmir)net

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