Как узнать свою ежедневную норму воды
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Доказано, что вода необходима для жизни каждого человека. В зависимости от возраста 45-75% веса составляет именно она.
Какую именно нужно употреблять воду? Специалисты в области здоровья говорят, что именно простая вода без каких-либо добавок обязательна для питьевого режима.
Кстати, возможно вы не знали, но организм воспринимает чай, кофе, молоко, компот и соки как пищу. Такие напитки не могут заменить чистой воды.
Сколько же нужно пить воды ежедневно?
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Дневная норма взрослого человека – до 2 литров. Также можно придерживаться пропорцию: 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Эта формула была рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Например, 70-килограммовому человеку в день необходимо 2 литра 100 мл. воды.
Не стоит пить воду большими глотками и за раз несколько стаканов. Воду следует употреблять равномерно в течение дня. Придерживайтесь формулы и будьте здоровы!
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