С помощью этих советов, вы узнаете, где нельзя хранить медикаменты и куда девать таблетки с истекшим сроком годности .

Вы должны это знать: как правильно хранить таблетки и витамины freepik.com

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При неправильном хранении витаминного комплекса, у них снижаются терапевтические свойства, к тому же, они могут испортиться.

Ряд исследований показал, что большинство людей неправильно хранят дома витамины, которые пьют. Некоторые, кстати, не считают БАДы (биологические активные добавки) за лекарства. Чаще всего даже дорогие таблетки хранят в кухонных шкафчиках или в ванной, еще любимое место – это полочка на двери в холодильнике. Но не всем препаратам это подходит.

Эксперты рассказали, как не испортить БАДы и витамины.

Вы должны это знать: как правильно хранить таблетки и витамины freepik.com

Всегда читайте информацию на этикетке

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Возьмите себе за правило всегда читать информацию от производителей. Там все есть. Делайте так с каждым препаратом. Например, пробиотики рекомендовано держать в холодильнике, иначе полезные бактерии погибнут, и лечебного эффекта от такого препарата будет ноль. Перед покупкой смотрите на срок годности медикамента, просроченные витамины и добавки употреблять нельзя.

Вы должны это знать: как правильно хранить таблетки и витамины freepik.com

Где можно и нельзя хранить витамины

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Прямые лучи солнца, влажность или повышенная температура способны погубить полезные таблетки. Например, водорастворимые витамины (группа В, С и ряд других) от избытка влажности могут потерять свои полезные свойства. Следовательно, ванная комната для хранения не подходит.

Ваша аптечка находится в шкафчике на кухне? О таком варианте тоже забывайте, там слишком тепло. Если на упаковке не написано, что для хранения нужна температура, как в холодильнике, то не стоит его туда отправлять. Лишний конденсат может испортить витаминный комплекс. У кого-то привычка хранить таблетки в сумке или в бардачке автомобиля. Фармацевты советуют этого не делать. Запомните: медикаменты, витамины и БАДы лучшего всего хранить в специальной аптечке в шкафу, если им не требуется холод, конечно.

Вы должны это знать: как правильно хранить таблетки и витамины freepik.com

Закрывайте крышку плотно

Специалисты считают недопустимым оставлять таблетки и капсулы на воздухе, это может вызвать нежелательную реакцию и испортить препарат. Всегда проверяйте плотно ли закрыта тара. Это очень важно!

У детей не должно быть доступа к таблеткам

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Увы, но из года в год статистика показывает, что отравления таблетками у маленьких детей – это не редкость. Да, витамины и добавки не способны нанести ребенку такой урон, как обезболивающие, антибиотики, антидепресанты, но вред все-таки будет. Выберите в вашем доме место для аптечки так, чтобы у малышей не было соблазна ознакомиться с содержимым.

Проводите ревизию своей аптечки

Пересматривать содержимое аптечки нужно не менее раза в полгода, а лучше чаще. Так можно держать на контроле, какие препараты уже вышли из пригодности и их нужно докупить. Такая ревизия даст вам понять, у каких таблеток истек срок или уже на подходе.

Вы должны это знать: как правильно хранить таблетки и витамины freepik.com

Куда девать лекарства, БАДы и витамины с истекшим сроком?

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Большинство людей смывают в унитаз. Только вот борцы за экологию настоятельно просят этого не делать, потому что продукты фармакологической промышленности могут попасть в водоемы и нанести вред его обитателям.

Можно, конечно, просто выбросить в мусор. Но тоже есть риск, что туда могут забраться домашние питомцы или дети. Эксперты советуют лекарства с истекшим сроком годности положить в пластиковую банку и завернуть в пакет. В таком виде уже отправить в мусорное ведро.

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