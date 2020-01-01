Biotus: Украинские витамины американского качества

Каждая из нас мечтает дать своим близким все самое лучшее. Особенно это касается здоровья.

Мы готовы часами искать самые качественные витамины, а потом неделями ждать, пока их доставят из-за рубежа. Благодаря «BIOTUS – офіційна резиденція вітамінів» задача оздоровления своей семьи теперь решается намного проще. До прошлого года эта компания была известна как крупнейший интернет-магазин витаминов и диетических добавок, который работает с поставщиками из США, Канады и Европы. А в 2020-м стала производить собственные витамины, используя формулы, сырье и дозировки от лучших мировых брендов. Благодаря этому у украинцев, к примеру, появился целый антивирусный набор made in Ukraine: Омега 3 рыбий жир, цинк и витамин С. Именно эти препараты во всем мире назначают для профилактики и лечения covid-19 и других вирусных заболеваний. А также они просто незаменимы для красоты и сохранения молодости.

Biotus Пресс-служба

НОВИНКИ ДЛЯ СНА И ФИГУРЫ. Компания BIOTUS не останавливается на достигнутом. Так, недавно линейка ее продукции пополнилась новыми пищевыми добавками - «Мелатонин» и «Биотин».

Мелатонин – это гормон сна. Когда его не хватает, мы плохо спим, а потом целый день чувствуем себя разбитыми и подавленными. Увы, но дело не ограничивается только упадком сил. От дефицита мелатонина «ломается» весь организм. Ведь это гормон-«регулировщик»: во время сна он регулирует работу органов и систем. Благодаря приему диетической добавки «Мелатонин» от BIOTUS уровень гормона приходит в норму, и вы можете насладиться крепким сном, ощутить обновление всего организма, освобождение от эмоционального и физического стресса. Результат – цветущий вид и солнечное настроение.

Биотин в первую очередь нужен тем, кто болеет сахарным диабетом. Это источник одного из восьми витаминов группы В, который играет роль в углеводном обмене. С его помощью может улучшаться обмен глюкозы, стабилизироваться уровень сахара в крови. Также этот витамин участвует в расщеплении жирных кислот и сжигании жира. Так что он придется очень кстати тем, кто мечтает расстаться с лишними килограммами.

А еще Биотин называют «витамином красоты». Он необходим для того, чтобы волосы и ногти хорошо росли, а также прекрасно выглядели. Благодаря препарату «Биотин» от ТМ BIOTUS вы будете постоянно слышать комплименты по поводу вашей прически и состояния ногтей.

Biotus Пресс-служба

ВСЕ ДОСТУПНЕЕ. Компания BIOTUS, безусловно, в скором времени порадует клиентов и другими новинками. Ведь ее соосновательница Ольга Грекулова будущее своего бизнеса видит именно в развитии собственной торговой марки. Благодаря сырью и формулам мировых брендов продукты линейки ТМ «Biotus» обладают высоким качеством, а благодаря украинскому производству – более доступны для пользователя.

Доступность препаратов BIOTUS заключается не только в более выгодной цене по сравнению с американскими или европейскими аналогами. В прошлом году компания оптимизировала работу склада и отдела продаж. Благодаря этому сейчас автоматически обрабатывается до 50% заказов. Это, по мнению Ольги Грекуловой, намного удобнее для постоянных клиентов. Кроме того, в ноябре BIOTUS открыла новые точки самовывоза товара. А запуск розничного магазина планируется в феврале.

Biotus Пресс-служба

Это новый челлендж для компании и, конечно, не последний. Ее основатели постоянно вкладывают инвестиции в развитие бизнеса, пробуют что-то новое, хотят принести пользу людям.

И это у них прекрасно получается: продукция BIOTUS дарит здоровье и энергию. Это Ольга Грекулова подтверждает собственным примером. Трижды мама, которая управляет успешным бизнесом. И это все возможно благодаря энергичности и огромной любви к своему делу.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

BIOTUS: УКРАЇНСЬКІ ВІТАМІНИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЯКОСТІ

Кожна з нас мріє дати своїм близьким усе найкраще. Особливо це стосується здоров’я. Ми готові годинами шукати найякісніші вітаміни, а потім тижнями чекати, поки їх доставлять з-за кордону. Завдяки «BIOTUS – офіційна резиденція вітамінів» задача оздоровлення своєї родини тепер вирішується набагато простіше. До минулого року ця компанія була відома як один з найбільших інтернет-магазинів вітамінів та дієтичних добавок, який працює з постачальниками з США, Канади та Європи. А в 2020 році стала виробляти власні вітаміни, використовуючи формули, сировину та дозування від найкращих світових брендів. Завдяки цьому у українців, наприклад, з’явився цілий антивірусний набір made in Ukraine: Омега 3 риб’ячий жир, цинк і вітамін С. Саме ці препарати в усьому світі призначають для профілактики та лікування covid-19 та інших вірусних захворювань. А також вони просто незамінні для краси та збереження молодості.

Biotus Пресс-служба

НОВИНКИ ДЛЯ СНУ ТА ФІГУРИ. Компанія BIOTUS не зупиняється на досягнутому. Так, нещодавно лінійка її продукції поповнилася новими харчовими добавками – «Мелатонін» і «Біотін».

Мелатонін – це гормон сну. Коли його не вистачає, ми погано спимо, а потім цілий день почуваємо себе розчавленими та кволими. На жаль, також від дефіциту мелатоніну руйнується весь організм. Адже цей гормон – регулювальник. Під час сну він регулює роботу органів та систем. Завдяки прийому дієтичної добавки «Мелатонін» від BIOTUS рівень гормону приходить до норми, і ви можете насолодитися міцним сном, відчути оновлення всього організму, звільнення від емоційного та фізичного стресу. Результат – квітучий вигляд і сонячний настрій.

Біотин в першу чергу потрібен тим, хто хворіє на цукровий діабет. Це джерело одного з восьми вітамінів групи В, який грає роль у вуглеводному обміні. За його допомогою може поліпшуватися обмін глюкози, стабілізуватися рівень цукру в крові. Також цей вітамін бере участь у розщепленні жирних кислот та спалюванні жиру. Тому він буде доречним для тих, хто мріє забути про зайві кілограми.

А ще Біотин називають «вітаміном краси». Він необхідний для того, щоб волосся та нігті добре росли, а також чудово виглядали. Завдяки препарату «Біотін» від ТМ BIOTUS ви будете постійно отримувати компліменти з приводу своєї зачіски та стану нігтів.

Biotus Пресс-служба

БІЛЬШ ДОСТУПНІ. Компанія BIOTUS, безумовно, найближчим часом порадує клієнтів іншими новинками. Адже її співзасновниця Ольга Грекулова майбутнє свого бізнесу бачить у розвитку власної торгової марки. Завдяки сировині і формулам світових брендів продукти лінійки ТМ «Biotus» мають високу якість. А завдяки українському виробництву – більш доступні для користувачів.

Доступність препаратів BIOTUS полягає не тільки в більш вигідній ціні в порівнянні з американськими або європейськими аналогами. Минулого року компанія оптимізувала роботу складу та відділу продажів. Завдяки цьому зараз автоматично оброблюється до 50% замовлень.

Biotus Пресс-служба

Це, на думку Ольги Грекулової, набагато зручніше для постійних клієнтів. Крім того, в листопаді BIOTUS відкрила нові точки для самостійного вивозу товару. А запуск роздрібного магазину планується у лютому.

Це новий челендж для компанії і, звісно, не останній. Її засновники постійно вкладають інвестиції в розвиток бізнесу, пробують щось нове, прагнуть принести користь людям. І це в них чудово виходить: продукція BIOTUS дарує здоров’я та енергію. Це Ольга Грекулова підтверджує власним прикладом. Тричі мама, яка керує успішним бізнесом. І це можливо завдяки енергійності та величезній любові до власної справи.