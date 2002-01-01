Причины лишнего веса – эксперт
Психолог и практикующий опытный астролог Алексей Щиров на своей странице в Instagram описал основные психологические причины лишнего веса.
Что надо чтобы похудеть? Самое главное - это разобраться в себе.
И только потом уже считать калории и увеличивать физическую нагрузку.
Набор веса очень часто содержит в себе психологические причины. Такая себе “психосоматика веса“. И без устранения этих причин любая диета будет малоэффективна, - пишет в своей соцсети эксперт в области здоровья.
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Алексей Щиров назвал девять основных психологических причин, влияющих на вес человека.
Я хочу страдать
Или из-за того что я набираю вес, или из-за самоистязаний во время его сброса.
Позицию жертвы и чувство вины никто не отменял.
Я набираю вес, чтобы быть более значимей или, чтобы со мной считались
Звучит немного странно, но к сожалению, такое очень часто.
На уровне подсознания - “большой“ человек - должен быть большим.
Я чувствую себя уязвимо
И лишний жир выступает в роли “щита“ от внешнего мира
Я переживаю (боюсь) будущего и неопределенного
В этом случае набор веса и накопления связан с накоплением ресурсов, которые в неблагоприятной ситуации можно использовать.
Мне необходимо худеть, потому что все(знакомые/подруги/коллектив/страна) худеют
В этом случае человек может неосознанно набирать вес, чтобы потом его вместе со всеми сбрасывать. И получать чувство сопричастности и одобрения.
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Я стремлюсь к сходству с кем-то
Чаще всего это кто-то из родителей или дедушек/бабушек. Подсознательно человек стремится быть похожим на этого человека. И в поведении и в весе, и в размерах.
У меня есть внутреннее убеждение, что только худой/толстый достоин любви
Тут, вроде, все понятно.⠀
Я не могу справиться со стрессом и проблемами, и, чтобы стало легче их заедаю
Я считаю, что нужно есть много и сытно
И доедать все до конца. И от еды вообще нельзя отказываться.
Пожалуй, это самые основные причины, но как вы понимаете, далеко не все, к не все, к сожалению. Прежде, чем начинать работать со своим весом(особенно, если в очередной раз), постарайтесь честно ответить себе в чем причина.
И пусть этот список вам поможет! – подытожил Щиров.
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