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Какая вода натощак может привести к раку freepik.com

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Очень полезно выпивать стакан воды натощак. Кому-то нравится холодная вода, есть любители теплой, а некоторые выбирают горячую.

Специалисты сообщают, что холодная вода (15-20 градусов) раздражает слизистую и бодрит. Теплая (20-27) - стимулирует работу ЖКТ и способствует нормализации пищеварения. Умеренно горячая (35-40) - стимулирует обмен веществ, растворяет слизь, а также омолаживает и очищает организм.

В чем польза воды натощак? Она отвечает за поддержку баланса лимфатической системы, в результате чего организм становится менее восприимчивым к вредным микроорганизмам. Кроме того, борется с появлением камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.

Какая вода натощак может привести к раку freepik.com

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Увы, но даже обычная вода может нанести вред здоровью, предупреждают медики: не стоит пить ледяную воду или кипяток – вред организму практически неизбежен.

Слишком горячая вода может навредить пищеводу, что способно привести к запуску онкологического процесса. Отмечается, что тех странах, где любят пить очень горячие напитки (чуть ли не кипяток) заболеваемость рака желудка высока.

Какая вода натощак может привести к раку freepik.com

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А если пить слишком холодную воду, заболит горло, что спровоцирует простуду. Чрезмерное употребление воды создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Пить натощак холодную воду не стоит той категории людей, которая страдает от проблем с желудком и сердечно-сосудистой системой.

Врачи рекомендуют сохранить привычку выпивать стакан воды по утрам, но, при этом, тщательно контролировать температуру. Лучше всего подойдет вода комнатной температуры.

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