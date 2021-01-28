Эксперты перечислили симптомы закупорки сосудов.

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Специалисты отмечают, что в современной медицине существует множество методов диагностики тромбоза и болезней, связанных с закупоркой кровеносных сосудов организма человека.

В этом материале речь пойдет о таком заболевание, как тромбоз.

К сожалению, тромбоз – распространенный недуг среди большой части населения, как правило, с этой проблемой сталкиваются люди, не уделяющие здоровью должного внимания.

На сегодняшний день есть ряд ранних проявлений развития болезни и диагностики тромбоза у человека. Медики подчеркивают, что на все симптомы нужно обращать внимание и сразу идти к врачу, а также внести коррективы в образ жизни и в свое меню.

Названы признаки, указывающие на развитие тромбоза freepik.com

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Важный признак болезни – боли в конечностях. Такая жалоба возникают из-за того, что холестериновые бляшки закупоривают кровеносные сосуды в конечностях. В организме нарушается кровоток, что и вызывает боли.

Также одним из симптомов закупорки сосудов является частое покалывание в руках и ногах. Когда у человека повышенный холестерин, то у него может наблюдаться повышенная вязкость крови и нарушение циркуляции крови.

Еще бывают жалобы на боль в левой стороне груди и в шее. Это происходит из-за того, что холестерин закупорил артерии около сердечной мышцы.

Отмечаются еще такие симптомы: устойчивые и частые головные боли, в основном в затылочной части головы. Причина головных болей в закупорке сосудов холестериновыми бляшками.

Названы признаки, указывающие на развитие тромбоза freepik.com

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать тромбоз ног, предупредил хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Гасилов.

"Причин тромбоза вен нижних конечностей довольно много. Если рассматривать основные, то это осложнение варикозной болезни нижних конечностей, травмы, а также оперативные вмешательства на нижних конечностях и органах малого таза и живота", - объяснил специалист в интервью одному из интернет-изданий.

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