Врач назвал продукты для красоты и молодости кожи
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Врач-диетолог Алексей Ковальков поделился своим экспертным мнением насчет самых полезных для здоровья и молодости кожи продуктах. Медик отметил, что главный элемент в составе продуктов для здоровья кожи - коллаген.
Кстати, сейчас очень актуальная тема, как ухаживать за кожей в мороз. Ivona ранее делилась главными правилами в уходе за кожей в зимний период.
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Специалист считает, что косметические средства – крема, лосьоны, маски и прочее, способствуют укреплению нитей коллагена, которые подвержены возрастным разрушениям. Почти каждая представительница прекрасного пола со временем начинает испытывать дефицит эстрогена – гормона, отвечающий за удержание коллагена.
Алексей Ковальков подчеркивает, что с годами кожа теряет эластичность, становится морщинистой, потому что коллаген, который придает ей упругость и натяжение, ослабляется.
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Можно ли как-то повлиять на этот процесс? Медик выделяет для рациона продукты с содержанием белка, в них достаточное количество коллагена, но есть и обратная сторона медали – злоупотребление белками увеличивает риск образования камней в почках.
Врач предлагает следующий список продуктов и еды для поддержания уровня железа и коллагена в организме: блюда из печени и красного мяса, мясные бульоны, яйца и зеленые овощи.
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