Ученый рассказал, какие два лекарства ни в коем случае нельзя принимать, если у человека коронавирусная инфекция .

Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе freepik.com

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Недавно Ivona сообщала, какие страны Европы ужесточили карантин из-за Covid-19, а в этом материале расскажем о медикаментах, которые нельзя принимать при коронавирусе.

Коронавирус еще не до конца изучили врачи и деятели науки. По мнению ученого Джошуа Шаффци некоторые лекарства в сочетании с инфекцией могут вызывать серьезные осложнения и даже приводить к смерти.

Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе freepik.com

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Специалист выделил два типа препаратов, которые нельзя принимать при COVID-19.

Джошуа Шаффци говорит, что в период, когда организм человека борется с коронавирусной инфекцией пищеварительная система испытывает дополнительную нагрузку, потому что через нее выводятся бактерии и вирусы. Он рекомендует не употреблять антидиарейными препаратами на основе лоперамида, так как они замедляют работу кишечника. Из-за этого затруднительного процесса коронавирус дольше задерживается в организме и поражает органы пищеварения.

Еще эксперт отметил средства, которые содержат фенилэфрин, являющийся активным ингредиентом многих популярных безрецептурных противоотечных средств для носа, они опасны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти препараты вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу. Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах, — объяснил Джошуа Шаффци.

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