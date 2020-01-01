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Как отличить пневмонию от простуды

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Доктор медицины объяснил, как понять, что у вас пневмония, а не простуда .
Как отличить пневмонию от простуды
Как отличить пневмонию от простуды
freepik.com

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Доктора медицины, старший научный советник Американской ассоциации легких Норман Эдельман в интервью изданию Prevention отметил, что пневмония развивается, когда подавляются защитные силы организма.

Специалист выделил семь основных признаков пневмонии. Он говорит, что пневмония внешне может напоминать простуду. Итак, наиболее распространенные признаки: кашель, одышка, боль в груди, ощущаемая при дыхании или кашле, увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета, высокая температура, тошнота, рвота или диарея, усталость.

Кстати, недавно Ivona публиковала актуальный материал: как избавиться от насморка - рекомендации врачей.

Как отличить пневмонию от простуды
Как отличить пневмонию от простуды
freepik.com

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Как же отличить пневмонию от простуды? Во время простуды боль в горле или насморк, наряду с кашлем или жаром, обычно проходят довольно быстро. А когда у заболевшего пневмония, то перечисленные симптомы протекают более длительное время, к тому же, становятся более серьезными.

Как отличить пневмонию от простуды
Как отличить пневмонию от простуды
freepik.com

Все мы временами простужаемся и кашляем. Если ваше состояние достаточно легкое, вы можете подождать неделю, прежде чем обратиться к врачу. Но если становится хуже, нужно немедленно обращаться в медучреждение. Ухудшение означает значительное повышение температуры, сильные головные боли, а также сильную боль в груди, - рассказал доктор Эдельман.

Относитесь бережно к своему здоровью, и в случае появления симптомов - обращайтесь к семейному врачу.

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Теги: пневмония, здоровье, доктор, медицина, врач, советы, простуда
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Источник: ivonа bigmir)net

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