Медик назвал основные жалобы, которые могут предвещать инфаркт .

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Самые распространенные предупреждающие признаки инфаркта является боль или давление в груди.

Специалисты отмечают, что у людей с сердечным приступом могут также наблюдаться еще различные симптомы, они могут казаться необычными и на данный момент малоизвестными.

К примеру, ощущения во рту, а также изменения в состоянии ротовой полости.

Названы предупреждающие признаки инфаркта freepik.com

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета в интервью порталу Express отметил, что нужно обратить внимание на дополнительные симптомы.

Появляется странный привкус во рту, который многие люди называют кислым. Другими предупреждающими признаками инфаркта могут быть воспаление десен, неприятный запах изо рта, потеря зубов», - рассказал британский ученый.

Названы предупреждающие признаки инфаркта freepik.com

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Адам Тейлор подчернил важную особенность: человеческий рот полон бактерий, как хороших, так и плохих. Плохие бактерии попадают в кровоток изо рта, вызывают воспаление кровеносных сосудов, способных привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Предвестником болезней сердца, включая инфаркты, может быть пародонтит.

Также научный деятель считает, что предупреждающий признак сердечных нарушений может стать налет вокруг зубов в виде липкой, насыщенной бактериями пленки. Примечательно, но именно такой налет – является отличительной чертой поражающих сосуды атеросклерозом.

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