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Какие продукты влияют на цвет зубов

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Узнайте, какие продукты из вашего рациона могут повлиять на цвет зубов .
Какие продукты влияют на цвет зубов
Какие продукты влияют на цвет зубов
freepik.com

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Стоматологи говорят, что на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. 

Какие же именно еда вредна для цвета зубов? К этому перечню можно отнести: ягоды – чернику и черную смородину, маринованную свеклу, вишню и вишневый сок, красное вино, а также окрашенные газированные напитки, многие специи и соусы.

Какие продукты влияют на цвет зубов
Какие продукты влияют на цвет зубов
freepik.com

Кстати, недавно Ivona рассказывала о продуктах, провоцирующих неприятный запах тела и овощах, и фруктах, насыщающих организм влагой

Эксперты в области стоматологии добавляют, что цвет зубом может ухудшаться из-за злоупотребления чая и кофе. К слову, любители чая, вы должны знать, данный согревающий напиток окрашивает зубы гораздо сильнее кофе. 

Какие продукты влияют на цвет зубов
Какие продукты влияют на цвет зубов
freepik.com

Стоматологи советуют после каждого выпитого напитка ополаскивать рот или применять специальную зубную пенку, особенно если зубы были хорошо почищены утром.

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Теги: зубы, стоматолог, советы, продукты
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Источник: ivonа bigmir)net

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