Узнайте, с какими последствиями сталкиваются те, у кого коронавирус протекал длительное время, а не в течении двух-трех недель.

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Издание Mirror поделилось мнением экспертов, которые разъяснили, какие могут быть последствия от длительного протекания борьбы с коронавирусной инфекцией.

Британские и американские ученые отметили, что даже спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, человек может чувствовать себя ослабленным и нездоровым.

Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19 freepik.com

Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако также многие заразившиеся сообщают о симптомах, длящихся месяцами, - заявили специалисты.

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Специалисты отметили, что чаще всего люди с затянувшим заболеванием COVID-19 сталкиваются с жалобами и заболеваниями: повышенной тревожности, депрессией, трудностями с концентрацией, снижением способностью мыслить и быстро соображать.

Также были случаи воспалительного процесса в сердце, нарушения в работе почек и менструального цикла, боли в яичках, нарушения менструального цикла, судорог.

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