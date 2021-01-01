Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19

Комментариев: 0
Узнайте, с какими последствиями сталкиваются те, у кого коронавирус протекал длительное время, а не в течении двух-трех недель.
Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19
Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19
freepik.com

Читай также: Медики назвали 5 причин пить кефир

Издание Mirror поделилось мнением экспертов, которые разъяснили, какие могут быть последствия от длительного протекания борьбы с коронавирусной инфекцией.

Британские и американские ученые отметили, что даже спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, человек может чувствовать себя ослабленным и нездоровым.

Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19
Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19
freepik.com

Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако также многие заразившиеся сообщают о симптомах, длящихся месяцами, - заявили специалисты.

Читай также: Есть ли польза от тренировок в холодную погоду

Специалисты отметили, что чаще всего люди с затянувшим заболеванием COVID-19 сталкиваются с жалобами и заболеваниями: повышенной тревожности, депрессией, трудностями с концентрацией, снижением способностью мыслить и быстро соображать.

Также были случаи воспалительного процесса в сердце, нарушения в работе почек и менструального цикла, боли в яичках, нарушения менструального цикла, судорог.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирус, covid 19, болезни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь