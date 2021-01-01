Ученые озвучили новую актуальную информацию о COVID-19
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Издание Mirror поделилось мнением экспертов, которые разъяснили, какие могут быть последствия от длительного протекания борьбы с коронавирусной инфекцией.
Британские и американские ученые отметили, что даже спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, человек может чувствовать себя ослабленным и нездоровым.
Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако также многие заразившиеся сообщают о симптомах, длящихся месяцами, - заявили специалисты.
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Специалисты отметили, что чаще всего люди с затянувшим заболеванием COVID-19 сталкиваются с жалобами и заболеваниями: повышенной тревожности, депрессией, трудностями с концентрацией, снижением способностью мыслить и быстро соображать.
Также были случаи воспалительного процесса в сердце, нарушения в работе почек и менструального цикла, боли в яичках, нарушения менструального цикла, судорог.
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