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Как определить, что организму не хватает витамина В9

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Узнайте, какие основные симптомы недостатка витамина В9, влияющего на кроветворение.
Как определить, что организму не хватает витамина В9
Как определить, что организму не хватает витамина В9
freepik.com

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Издание Medical News Today опубликовало мнение медиков насчет дефицита витамина В9. Эксперты считают, что отсутствие этого витамина приводит к развитию фолиевой анемии, при которой не производится достаточного количества красных кровяных телец.

Какой же основной признак данного нарушения? Медики говорят, что у человека может наблюдаться повышенная раздражительность.

Попробуем разъяснять более подробно, итак: фолиевая анемия, характеризующаяся недостатком фолиевой кислоты, означает, что ткани и органы тела с трудом получают кислород, в котором они нуждаются. Вследствие чего, организм работает неэффективно и с повышенным риском опасных сложностей, в том числе есть риск сердечных заболеваний и проблем с неровной системой.

Как определить, что организму не хватает витамина В9
Как определить, что организму не хватает витамина В9
freepik.com

Есть несколько причин развития фолиевой анемии. Это может быть следствием нездорового питания, болезни, злоупотребления алкоголем и употребления некоторых лекарств. От дефицита фолиевой кислоты страдает примерно каждый десятый человек в возрасте от 75 лет и старше и каждый двадцатый в возрасте от 65 до 74 лет, — разъяснили медики.

Если есть нехватка витамина B9 (заметили у себя гнев, раздражение, нервозность и прочее), нужно обязательно обратиться к терапевту.

Как определить, что организму не хватает витамина В9
Как определить, что организму не хватает витамина В9
freepik.com

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Но есть еще признаки, рассказывающие о признаках фолиевой анемии из-за дефицита витамина B9: когда человек слабый и усталый, плохая концентрация, заметно снижение когнитивной функции, ухудшаются умственные способности и быстрое соображение, головные боли, язвы во рту или на языке.

Специалисты отмечают, что витамин B9 нужно постоянно накапливать организму. Включайте в свое меню блюда со шпинатом, брюссельской капустой, спаржей, авокадо, фасолью и печенью.

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Теги: витамины, организм, кровь, кроветворение
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Источник: ivonа bigmir)net

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