Узнайте, какие основные симптомы недостатка витамина В9, влияющего на кроветворение.

Как определить, что организму не хватает витамина В9 freepik.com

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Издание Medical News Today опубликовало мнение медиков насчет дефицита витамина В9. Эксперты считают, что отсутствие этого витамина приводит к развитию фолиевой анемии, при которой не производится достаточного количества красных кровяных телец.

Какой же основной признак данного нарушения? Медики говорят, что у человека может наблюдаться повышенная раздражительность.

Попробуем разъяснять более подробно, итак: фолиевая анемия, характеризующаяся недостатком фолиевой кислоты, означает, что ткани и органы тела с трудом получают кислород, в котором они нуждаются. Вследствие чего, организм работает неэффективно и с повышенным риском опасных сложностей, в том числе есть риск сердечных заболеваний и проблем с неровной системой.

Как определить, что организму не хватает витамина В9 freepik.com

Есть несколько причин развития фолиевой анемии. Это может быть следствием нездорового питания, болезни, злоупотребления алкоголем и употребления некоторых лекарств. От дефицита фолиевой кислоты страдает примерно каждый десятый человек в возрасте от 75 лет и старше и каждый двадцатый в возрасте от 65 до 74 лет, — разъяснили медики.

Если есть нехватка витамина B9 (заметили у себя гнев, раздражение, нервозность и прочее), нужно обязательно обратиться к терапевту.

Как определить, что организму не хватает витамина В9 freepik.com

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Но есть еще признаки, рассказывающие о признаках фолиевой анемии из-за дефицита витамина B9: когда человек слабый и усталый, плохая концентрация, заметно снижение когнитивной функции, ухудшаются умственные способности и быстрое соображение, головные боли, язвы во рту или на языке.

Специалисты отмечают, что витамин B9 нужно постоянно накапливать организму. Включайте в свое меню блюда со шпинатом, брюссельской капустой, спаржей, авокадо, фасолью и печенью.

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