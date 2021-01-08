Немецкий специалист рассказал, какие продукты помогают в улучшении кишечной микрофлоры .

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Врач, профессор из Германии Михаэла Акст-Гадерманн в интервью изданию Freundin дал советы насчет профилактики микрофлоры.

Эксперт отметил, что здоровое состояние кишечной микрофлоры отвечает за защиту от ожирения, аллергии, диабета и, возможно, даже от слабоумия. Чтобы добиться положительного результата в этом направлении, нужно обратить внимание на употребляемые продукты в своем рационе.

Как улучшить состояние кишечной микрофлоры – советы врача freepik.com

Какие продукты благотворно влияют на стояние кишечной микрофлоры:

Продукты с пребиотиками - они содержат трудноусвояемые волокна, способствующие развитию кишечной флоры. К таким продуктам относится: овсянка, лук-порей, бобовые, кофе и зеленый чай;

Врач советует меньше наседать на низкоуглеводное питание. Углеводная клетчатка есть, например, в рисе и холодном картофеле;

Мясные и молочные продукты – в умеренном количестве.

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Профессор Михаэла Акст-Гадерманн заявляет, что не стоит бояться грязи в повседневной жизни. Чем более гигиенична среда, тем больше риск возникновения аллергии или астмы. Кишечные бактерии любят небольшое количество грязи. Когда в организм попадают микробы, то они оседают в кишечнике, укрепляя иммунитет.

Как улучшить состояние кишечной микрофлоры – советы врача freepik.com

Будьте осторожнее с антибиотиками. Медикаменты пагубно влияют на организм, уничтожая полезные и опасные кишечные бактерии без разбору.

Используйте антибиотики только в случае крайней необходимости. После антибактериальной терапии на восстановление кишечной флоры уходит от трех месяцев до года, - отмечает Михаэла.

Кроме того, эксперт рекомендует избегать искусственных подсластителей и жить в гармонии с биологическими часами.

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