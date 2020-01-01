Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд

Комментариев: 0
Турецкие специалисты разработали тест, позволяющий выявить коронавирусную инфекцию за считанные секунды .
Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
freepik.com

Читай также: Доктор Комаровский рассказал новую информацию о коронавирусе

Специалисты заявляют, что точность их тестов на 99%. Такая скорость анализа связана с нанотехнологиями.

На данный момент известны главные отличия турецкой новинки и обычного ПЦР-теста: теперь не нужно брать мазок из носа. Из рта пациента при помощи тампона берется слюна, после чего она смешивается со специальным раствором. Чтобы обнаружить вирус используется особая микросхема.

Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала, - говорится в заявлении Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) при Билькентском университете.

Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
freepik.com

Для положительного результата понадобится 5-10 секунд, для отрицательного – 20 секунд.

Коронавирус - это частица диаметром 150 нанометров, - объясняет ректор университета Абдула Аталар, добавив, что исследователи из UNAM уже много лет работают с наночастицами. - Это как раз их специализация. После того, как стало известно о первых случаях заболевания в Турции, ученые приступили к работе над проектом.

Научные сотрудники сейчас занимаются получением от турецких властей разрешения на запуск массового производства тестов в ближайшие два месяца. Ученые хотят, чтобы их изобретение заменило ПЦР-тесты, ведь это в разы ускорит получение результата анализа. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь