Турецкие специалисты разработали тест, позволяющий выявить коронавирусную инфекцию за считанные секунды .

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Специалисты заявляют, что точность их тестов на 99%. Такая скорость анализа связана с нанотехнологиями.

На данный момент известны главные отличия турецкой новинки и обычного ПЦР-теста: теперь не нужно брать мазок из носа. Из рта пациента при помощи тампона берется слюна, после чего она смешивается со специальным раствором. Чтобы обнаружить вирус используется особая микросхема.

Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала, - говорится в заявлении Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) при Билькентском университете.

Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд freepik.com

Для положительного результата понадобится 5-10 секунд, для отрицательного – 20 секунд.

Коронавирус - это частица диаметром 150 нанометров, - объясняет ректор университета Абдула Аталар, добавив, что исследователи из UNAM уже много лет работают с наночастицами. - Это как раз их специализация. После того, как стало известно о первых случаях заболевания в Турции, ученые приступили к работе над проектом.

Научные сотрудники сейчас занимаются получением от турецких властей разрешения на запуск массового производства тестов в ближайшие два месяца. Ученые хотят, чтобы их изобретение заменило ПЦР-тесты, ведь это в разы ускорит получение результата анализа.

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