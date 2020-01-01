Ученые разработали тест, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
Читай также: Доктор Комаровский рассказал новую информацию о коронавирусе
Специалисты заявляют, что точность их тестов на 99%. Такая скорость анализа связана с нанотехнологиями.
На данный момент известны главные отличия турецкой новинки и обычного ПЦР-теста: теперь не нужно брать мазок из носа. Из рта пациента при помощи тампона берется слюна, после чего она смешивается со специальным раствором. Чтобы обнаружить вирус используется особая микросхема.
Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала, - говорится в заявлении Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) при Билькентском университете.
Для положительного результата понадобится 5-10 секунд, для отрицательного – 20 секунд.
Коронавирус - это частица диаметром 150 нанометров, - объясняет ректор университета Абдула Аталар, добавив, что исследователи из UNAM уже много лет работают с наночастицами. - Это как раз их специализация. После того, как стало известно о первых случаях заболевания в Турции, ученые приступили к работе над проектом.
Научные сотрудники сейчас занимаются получением от турецких властей разрешения на запуск массового производства тестов в ближайшие два месяца. Ученые хотят, чтобы их изобретение заменило ПЦР-тесты, ведь это в разы ускорит получение результата анализа.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
- ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в 2020 году
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил