Британские медики назвали первый симптом приближения инсульта
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Издание Express опубликовало обращение неврологов из Национальной службы здравоохранения Великобритании, в котором идет речь о главном симптоме приближения инсульта.
Состояние транзиторной ишемической атаки, еще этот термин называют микроинсульт, указывает на приближение инсульта головного мозга.
Мини-инсульт, также известный как проходящая ишемическая атака, может указывать на смертельный инсульт в ближайшие часы или дни, — говорят медики.
Стоит обратит внимание на эту жалобу, даже несмотря на то, что она может быть скоротечная. Уметь узнавать ее очень важно, поскольку возникновение микроинсульта — это очень серьезная причина для обращения к врачам. Они смогут вовремя помочь и спасти жизнь человека!
Один из характерных признаков — это внезапное сильное головокружение, из-за которого можно легко потерять равновесие. Оно может появляться лишь на несколько секунд, после чего так же внезапно прекращаться, — заявили британские медики.
Специалисты рекомендуют так же обращать внимание на следующие симптомы:
- дезориентация, состояние прострации,
- внезапная потеря зрения,
- нечеткость видимой картинки, двоение в глазах,
- трудности с глотанием.
Кто входит в группу повышенного риска инсульта: люди с высоким кровяным давлением, болезнями сердца, диабетом, повышенным холестерином, ожирением, а также курильщики. Им нужно быть еще более настороженными с первым симптомом приближения инсульта.
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