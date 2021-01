Сбой менструального цикла - это одна из самых частых причин обращения женщин к врачу-гинекологу.

Слишком сильные боли внизу живота, выраженный предменструальный синдром, нерегулярные кровянистые выделения - все это доставляет женщине дискомфорт. Чтобы помочь представительницам прекрасного пола, гинекологи назначают различные средства - негормональные препараты для нормализации менструального цикла, а также БАДы, анальгетики и гормоны. Давайте разберем особенности каждой группы препаратов для восстановления женского цикла.

Сбой менструального цикла: причины

Зачастую сбои цикла происходят из-за нарушения баланса женских половых гормонов, а именно, эстрогенов, прогестерона и пролактина, на фоне хронического стресса. В результате повышается уровень пролактина, что называют гиперпролактинемией. Если пролактина становится много, нарушается секреция прогестерона, из-за чего увеличивается концентрация эстрогенов.

Помимо хронического стресса к причинам гормонального сбоя относят:

Сидячий образ жизни.

Болезни, передающиеся половым путем.

Гормональные сбои не связанные с гинекологией.

Генетические особенности организма.

Болезни мочеполовой системы.

Путешествия и перевод времени.

Зависимо от причины сбоя менструального цикла, гинеколог может предложить разную терапию.

Симптомы сбоя менструального цикла

Препараты для нормализации менструального цикла shutterstook.com

К основным симптомам сбоя менструального цикла относят:

сильную боль накануне и в первые дни менструации;

изменение длительности кровянистых выделений (как в большую так и в меньшую сторону);

задержки или слишком раннее начало месячных;

изменение обильности выделений (слишком скудные или обильные);

появление головной боли, скачков давления, тошноты, слабости в теле.

Причем сбой цикла можно диагностировать как у молодых, так и у зрелых женщин.

Сбой менструального цикла: лечение

В большинстве случаев доктора предлагают такие препараты для восстановления менструального цикла:

негормональные растительные лекарственные средства;

БАДы;

анальгетики;

гормональные препараты.

К примеру, БАДы являются диетической добавкой, которая не имеет лечебных свойств, и не может избавить пациентку от сбоя менструального цикла. Обезболивающие препараты применяют только для симптоматического лечения, потому что анальгетики не влияют на ПРИЧИНУ боли внизу живота. (Всем известные препараты Но-Шпа, Спазмолгон, Тамипул устраняют дискомфорт лишь не время. Они не лечат причину болей при месячных).

Тогда возникает вопрос: существует ли лечение сбоя менструального цикла? Одним из способов устранения сбоев женского цикла являются гормональные лекарственные средства. Эти препараты имеют свои особенности: они назначаются строго по показаниям, только после обязательной консультации с гинекологом и детального обследования женского организма.

Именно поэтому многие специалисты уделяют внимание негормональным растительным препаратам. Лекарственные средства деликатно влияют на женский организм, устраняют непосредственно причину сбоя менструального цикла. Еще одной особенностью негормональных растительных препаратов является натуральный состав. Природные компоненты восстанавливают цикл и меняют жизнь женщины к лучшему.

Препараты для нормализации менструального цикла

Циклодинон

Негормональные растительные лекарственные средства уже не первый год являются препаратами выбора украинских женщин и гинекологов. Циклодинон - это доступное натуральное лекарственное средство, которое легко купить в любой сети аптек. Выпускается Циклодинон немецкой компанией Bionorica SE.

Основное действующее вещество лекарственного средства Циклодинон - экстракт прутняка обыкновенного BNO 1095.Экстракт снижает секрецию пролактина (гиперпролактинемию), благодаря чему восстанавливается баланс эстрогенов и прогестерона. В результате месячные приходят как часы, боль уходит, а ПМС исчезает.

Выпускается препарат в голубовато-зеленых таблетках, которые нужно принимать 1 раз в день, что очень удобно для женщин. А также в каплях на спиртовой основе. Лекарство имеет желто-коричневый цвет и приятный растительный вкус. Курс Циклодинона составляется 3 месяца. Цена таблеток примерно 290 грн за упаковку, которой хватит на месяц. Стоимость флакона с каплями от 227 грн. Приобрести лекарственный препарат можно в любой аптеке или на сайте liki24.

Достоинства препарата

У Циклодинона эффективный натуральный состав. Эффективность препарата была доказана в ходе многочисленных клинических исследований в ЕС и странах СНГ. Препарат рекомендуется гинекологами в 26 странах мира. Негормональное растительное средство влияет непосредственно на ПРИЧИНУ сбоя менструального цикла и практически не имеет противопоказаний. Лекарственный препарат легко переносится женщинами.

Недостатки препарата

В редких случаях возможна аллергическая реакция на компоненты состава.

Нормоцикл

Это диетическая добавка, которая может помочь восстановить менструальный цикл. Ее могут назначать для коррекции месячного цикла, при дисменореях, стресс-индуцированных и функциональных кровотечениях. В состав добавки входят симплокос, солодка, спаржа и куркума. Продается в капсулах, по 60 штук в одной упаковке. Курс приема составляет от 3 до 6 месяцев, в дальнейшем курс можно повторять. Стоимость препарата составляет 210-310 грн, зависимо от сети аптек, однако на 1 месяц терапии нужно приобрести две упаковки.

Достоинства препарата

Содержит природные вещества, которые могут помогать восстанавливать менструальный цикл.

Недостатки препарата

Длительной курса: для получения эффекта необходимо принимать диетическую добавку минимум 3 месяца. Несмотря на небольшую стоимость одной упаковки, цена, которую придется выложить за один курс биологической добавки достаточно большая.

Также Нормоцикл подходит не всем женщинам. Его необходимо с осторожностью принимать пациенткам с артериальной гипертензией и гипокалиемией, а женщинам с хронической почечной недостаточностью и циррозом печени важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить допустимую дозу добавки.

Тазалок

Негормональный растительный препарат, разработанный на основе корня лабазника шестилепесткового, петрушки кучерявой, сельдерея, травы подмаренника настоящего, травы ленка обыкновенного, цветков календулы. Активные вещества могут связываться с рецепторами эстрогенов при переизбытке эстрогенов или рецепторов органах-мишенях. При этом может снижаться уровень пролактина и может повышаться уровень прогестерона. Тазалок назначают для коррекции второй фазы менструального цикла. Продается во флаконах по 50 мл и 100 мл.

Достоинства препарата

Натуральный состав природного происхождения.

Недостатки препарата

Длительность лечения Тазалока составляет не менее трех месяцев. Чтобы увидеть первые результаты, придется запастись терпением. Растительное средство нужно разводить в стакане с водой. Принимать Тазалок необходимо трижды в день, что абсолютно не удобно для активных женщин, которые занимаются работой или домашними делами. У некоторых женщин может проявляться аллергия на компоненты препарата в виде кожных высыпаний, гиперемии, зуда, отечности кожи и гиперемированных пятен.

Стоимость одного флакона составляет 475 грн, а минимальный курс приема составляет 3 месяца. Если после отмены препарата симптомы вернулись, курс придется продлить.

Утрожестан и Дюфастон

Это гормональные препараты, которые могут назначаться врачами-гинекологами для коррекции менструального цикла при нерегулярных месячных и маточных кровотечениях. Механизм действия обусловлен наличием в составе полового гормона прогестерона. Оба лекарственных средства должны назначаться только после полного обследования организма. При некорректном назначении гормональной терапии возможны серьезные побочные эффекты и тотальные сбои в работе репродуктивной системы. Стоимость Утрожестана составляет около 450 грн, выпускается препарат в таблетках и капсулах. Дюфастон также выпускается в таблетках, его стоимость составляет 390-480 грн, зависимо от сети аптек.

Достоинства препарата

Выпускается в таблетках, что подходит активным женщинам.

Недостатки препарата

Дюфастон и Утрожестан назначаются только по строгим показаниям. Имеют множество побочных эффектов, например, расстройство пищеварения, головные боли, сыпь и депрессию. Принимаются только под контролем врача. Не рекомендуется использовать препарат женщинам с заболеванием печени, с сахарным диабетов любого типа, проблемами с сердцем, сосудами, наличием эпилепсии и мигрени.

Выводы

Регулярные сбои менструального цикла должны насторожить всех представительниц прекрасного пола. Возможно, организму нужна помощь! Современная фарминдустрия предлагает множество препаратов для восстановления менструального цикла. Среди них выделяют негормональные растительные средства, анальгетики, БАДы и гормональные препараты.

Обезболивающие и БАДы не устраняют причину менструального сбоя. Из-за этого женщинам приходится подстраивать свою жизнь под цикл месячных. Так быть не должно! Именно поэтому многие гинекологи рекомендуют негормональные растительные препараты. Они устраняют гиперпролактинемию, помогают вернуть регулярные и безболезненные месячные.

Препарати для нормалізації менструального циклу

Збій менструального циклу – це одна з найчастіших причин звернення жінок до лікаря-гінеколога. Занадто сильні болі внизу живота, виражений передменструальний синдром, нерегулярні кров'янисті виділення – все це приносить жінці дискомфорт. Щоб допомогти представницям прекрасної статі, гінекологи призначають різні засоби – негормональні препарати для нормалізації менструального циклу, а також БАДи, анальгетики та гормони. Давайте розберемо особливості кожної групи препаратів для відновлення жіночого циклу.

Збій менструального циклу: причини

Найчастіше збої циклу відбуваються через порушення балансу жіночих статевих гормонів, а саме, естрогенів, прогестерону та пролактину, на тлі хронічного стресу. В результаті підвищується рівень пролактину, що називають гіперпролактинемією. Якщо пролактину стає багато, порушується секреція прогестерону, через що збільшується концентрація естрогену.

Крім хронічного стресу до причин гормонального збою відносять:

Малорухливий спосіб життя.

Хвороби, що передаються статевим шляхом.

Гормональні збої не пов'язані з гінекологією.

Генетичні особливості організму.

Хвороби сечостатевої системи.

Подорожі та переведення часу.

Залежно від причини збою менструального циклу, гінеколог може запропонувати різну терапію.

Симптоми збою менструального циклу

До основних симптомів збою менструального циклу відносять:

сильний біль напередодні і в перші дні менструації;

зміна тривалості кров'яних виділень (як в більшу так і в меншу сторону);

затримки або занадто ранній початок місячних;

зміна рясності виділень (занадто мізерні або рясні);

поява головного болю, стрибків тиску, нудоти, слабкості в тілі.

Причому збій циклу можна діагностувати як у молодих, так і у зрілих жінок.

Збій менструального циклу: лікування

У більшості випадків лікарі пропонують такі препарати для відновлення менструального циклу:

негормональні рослинні лікарські засоби;

БАДи;

анальгетики;

гормональні препарати.

Наприклад, БАДи є дієтичною добавкою, яка не має лікувальних властивостей, і не може позбавити пацієнтку від збою менструального циклу. Знеболюючі препарати застосовують тільки для симптоматичного лікування, тому що анальгетики не впливають на ПРИЧИНУ болю внизу живота. (Всім відомі препарати Но-шпа, Спазмалгон, Таміпул усувають дискомфорт лише тимчасово. Вони не лікують причину болю при місячних).

Тоді виникає питання: чи існує лікування збою менструального циклу? Одним із способів усунення збоїв жіночого циклу є гормональні лікарські засоби. Ці препарати мають свої особливості: вони призначаються строго за показаннями, тільки після обов'язкової консультації з гінекологом і детального обстеження жіночого організму.

Саме тому багато фахівців приділяють увагу негормональним рослинним препаратам. Лікарські засоби делікатно впливають на жіночий організм, усувають безпосередньо причину збою менструального циклу. Ще однією особливістю негормональних рослинних препаратів є натуральний склад. Природні компоненти відновлюють цикл і змінюють життя жінки на краще.

Препарати для нормалізації менструального циклу

Циклодинон

Негормональні рослинні лікарські засоби вже не перший рік є вибором українських жінок і гінекологів. Циклодинон – це доступний натуральний лікарський засіб, який легко купити в будь-якій мережі аптек. Випускається Циклодинон німецькою компанією Bionorica SE.

Основна діюча речовина лікарського засобу Циклодинон – екстракт прутняка звичайного BNO 1095. Екстракт знижує секрецію пролактину (гіперпролактинемію), завдяки чому відновлюється баланс естрогену та прогестерону. В результаті місячні приходять як годинник, біль минає, а ПМС зникає.

Випускається препарат у блакитно-зелених таблетках, які потрібно приймати 1 раз в день, що дуже зручно для жінок. А також в краплях на спиртовій основі. Ліки мають жовто-коричневий колір і приємний рослинний смак. Курс Циклодинону складає 3 місяці. Ціна таблеток приблизно 290 грн за упаковку, якої вистачить на місяць. Вартість флакона з краплями від 227 грн. Придбати лікарський препарат можна в будь-якій аптеці або на сайті liki24.

Переваги препарату

У Циклодинону ефективний натуральний склад. Ефективність препарату була доведена в ході численних клінічних досліджень в ЄС та країнах СНД. Препарат рекомендується гінекологами в 26 країнах світу. Негормональний рослинний засіб впливає безпосередньо на ПРИЧИНУ збою менструального циклу та практично немає протипоказань. Лікарський препарат легко переноситься жінками.

Недоліки препарату

У рідкісних випадках можлива алергічна реакція на компоненти складу.

Нормоцикл

Це дієтична добавка, яка може допомогти відновити менструальний цикл. Її можуть призначати для корекції місячного циклу, при дисменореї, стрес-індукованих і функціональних кровотечах. До складу добавки входять сімплокос, солодка, спаржа і куркума. Продається в капсулах, по 60 штук в одній упаковці. Курс прийому становить від 3 до 6 місяців, в подальшому курс можна повторювати. Вартість препарату становить 210-310 грн, залежно від мережі аптек, однак на 1 місяць терапії потрібно придбати дві упаковки.

Переваги препарату

Містить природні речовини, які можуть допомагати відновлювати менструальний цикл.

Недоліки препарату

Тривалість курсу: для отримання ефекту необхідно приймати дієтичну добавку мінімум 3 місяці. Незважаючи на невелику вартість однієї упаковки, ціна, яку доведеться викласти за один курс біологічної добавки досить висока.

Також Нормоцикл підходить не всім жінкам. Його необхідно з обережністю приймати пацієнткам з артеріальною гіпертензією та гіпокаліємією, а жінкам з хронічною нирковою недостатністю і цирозом печінки важливо проконсультуватися з лікарем, щоб визначити допустиму дозу добавки.

Тазалок

Негормональний рослинний препарат, розроблений на основі кореня лабазника (гадючника) шестипелюсткового, петрушки кучерявої, селери, трави підмаренника справжнього, трави льонка звичайного, квіток календули. Активні речовини можуть зв'язуватися з рецепторами естрогенів при надлишку естрогенів або рецепторів органах-мішенях. При цьому може знижуватися рівень пролактину і може підвищуватися рівень прогестерону. Тазалок призначають для корекції другої фази менструального циклу. Продається у флаконах по 50 мл і 100 мл.

Переваги препарату

Натуральний склад природного походження.

Недоліки препарату

Тривалість лікування Тазалок становить не менше трьох місяців. Щоб побачити перші результати, доведеться запастися терпінням. Рослинний засіб потрібно розводити в склянці з водою. Приймати Тазалок необхідно тричі на день, що абсолютно не зручно для активних жінок, які займаються роботою або домашніми справами. У деяких жінок може проявлятися алергія на компоненти препарату у вигляді шкірних висипань, гіперемії, свербежу, набряклості шкіри та гіперемійованих плям.

Вартість одного флакона становить 475 грн, а мінімальний курс прийому становить 3 місяці. Якщо після відміни препарату симптоми повернулися, курс доведеться продовжити.

Утрожестан і Дюфастон

Це гормональні препарати, які можуть призначатися лікарями-гінекологами для корекції менструального циклу при нерегулярних місячних і маткових кровотечах. Механізм дії обумовлений наявністю в складі статевого гормону прогестерону. Обидва лікарських засоби повинні призначатися тільки після повного обстеження організму. При некоректному призначенні гормональної терапії можливі серйозні побічні ефекти і тотальні збої в роботі репродуктивної системи. Вартість Утрожестану становить близько 450 грн, випускається препарат в таблетках і капсулах. Дюфастон також випускається в таблетках, його вартість становить 390-480 грн, залежно від мережі аптек.

Переваги препарату

Випускається в таблетках, що підходить активним жінкам.

Недоліки препарату

Дюфастон і Утрожестан призначаються тільки за суворими показаннями. Мають безліч побічних ефектів, наприклад, розлад травлення, головні болі, висипання і депресію. Приймаються тільки під контролем лікаря. Не рекомендується використовувати препарат жінкам із захворюванням печінки, з цукровим діабетом будь-якого типу, проблемами з серцем, судинами, наявністю епілепсії та мігрені.

Висновки

Регулярні збої менструального циклу повинні насторожити всіх представниць прекрасної статі. Можливо, організму потрібна допомога! Сучасна фарміндустрія пропонує безліч препаратів для відновлення менструального циклу. Серед них виділяють негормональні рослинні засоби, анальгетики, БАДи та гормональні препарати.

Знеболюючі та БАДи не усувають причину менструального збою. Через це жінкам доводиться підлаштовувати своє життя під цикл місячних. Так бути не повинно! Саме тому багато гінекологів рекомендують негормональні рослинні препарати. Вони усувають гіперпролактинемію, допомагають повернути регулярні та безболісні місячні.

