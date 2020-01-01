Какую опасность несет заноза и что делать, если вы столкнулись с такой проблемой .

Что будет, если не вынуть занозу из тела pixabay.com

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Для кого-то вытащить занозу – это не проблема. Ее можно вытащить с помощью пинцета или ногтя. Но, ведь бывают случаи, когда щепка засела слишком глубоко.

Важно понимать: повреждая кожный покров – вы открываете «двери» для микробов, в органических занозах могут быть грибки и бактерии, которые вызывают инфекции.

Рассмотри несколько примеров заноз с содержанием грибков и бактерий.

Что будет, если не вынуть занозу из тела pixabay.com

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Шипы розы покрыты грибком Sporothrix. Такой опасный грибок может вызвать воспаление и отек. Если место повреждения не лечить противогрибковыми препаратами, есть риск, что она будет гноиться и долго заживать.

Вместе с занозой в организм могут проникнуть бактерии столбняка. Особенно он опасен для тех, кто не вакцинирован. Эта бактерия выделяет токсины, затрагивающие нервную систему.

Кроме того, органические заносы иногда переносят бактерии золотистого стафилококка. Какая симптоматика в таких случаях: на протяжении 24 часов сначала на коже появляется покраснение, после, человек может ощутить жар и озноб. Это означает, что процесс вошел в стадию тяжелой бактериальной инфекции.

Что будет, если не вынуть занозу из тела pixabay.com

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Если человек оставил шип или щепку под кожей на длительный период, она будет разлагаться, но и еще больше стимулировать иммунную реакцию организма.

Запомните: любая необработанная инфекция может распространиться и вызвать сепсис и заражение крови.

Не можете самостоятельно дома вытащить занозу – обращайтесь за медицинской помощью. Не нужно ее оставлять под кожей.

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