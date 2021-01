Препараты при климаксе

Около 95% женщин хотя бы раз жалуются на приливы.

Еще от 40% до 80% женщин испытывают ощутимый дискомфорт, связанный с наступлением менопаузы. Именно поэтому фарминдустрия разработала препараты для лечения климакса, которые помогают справиться с неприятными ощущениями, возникающие на фоне менопаузы. В списке рекомендуемых врачами-гинекологами лекарственных средств можно встретить негормональные растительные препараты, гормонозаместительную терапию, анальгетики и БАДы.

Почему анальгетики не решают проблему, а БАДы не являются лекарством? В чем основное отличие между гормонами и негормональными растительными лекарственными средствами? Есть ли список препаратов при климаксе, которые реально помогают? Давайте узнаем.

Что такое менопауза

Менопауза (другое название климакс) – это физиологический процесс в женском организме, который связан с постепенным прекращением месячных. Это возрастное изменение возникает на фоне естественного снижения уровня женских половых гормонов: эстрогенов и прогестерона. В среднем, климакс начинается у женщин после 45-50 лет. Однако еще до наступления менопаузы многие женщины жалуются на приливы жара, излишнюю эмоциональность, головные боли и ухудшение памяти.

Симптомы менопаузы

Климакс наступает постепенно. Это длительный процесс, который делится на несколько периодов. Предклимактерический этап охватывает момент от первых признаков климакса до полного прекращения месячных. Характеризуется такими симптомами:

нарушением ритма менструального цикла;

изменением характера выделений;

появлением лишнего веса;

сухостью влагалища

иногда фиброзно-кистозной мастопатией.

После сдачи анализов становится понятно, что уровень эстрогенов и прогестерона снижается. При этом количество фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) увеличивается.

Когда месячные полностью прекращаются, наступает менопауза. Для нее присущи такие симптомы:

повышенная эмоциональность;

сильное потоотделение;

появление мигреней;

приливы;

нарушения мочеиспускания;

храп;

остеопороз;

сухость кожи, возрастные морщины.

Несмотря на большой перечень симптомов при менопаузе, у каждой женщины климакс проявляется по-своему.

Препараты при климаксе

Чтобы избавиться от дискомфорта при менопаузе, доктора рекомендуют:

негормональные растительные препараты;

биологически активные добавки;

гормональные препараты;

анальгетики (обезболивающие).

Однако многие не обращают внимание, что БАДы являются компонентами лечебного питания: они не могут рассматриваться, как полноценная альтернатива лекарственным средствам. Анальгетики только снимают болевые ощущения, они не влияют на причину болей и плохого самочувствия.

Тогда возникает вопрос, какие же препараты при климаксе эффективно помогают женщинам справиться с дискомфортом? Одним из способов влияния на дискомфорт при климаксе является менопаузальная гормональная терапия. К сожалению, она подходит не всем женщинам, потому что имеет ряд существенных ограничений и побочных эффектов в ближайшей и отдаленной перспективе.

Из-за этого все больше врачей уделяют внимание негормональным растительным препаратам. Кроме того, многие женщины предпочитают лечение климакса без гормонов. Негормональные лекарственные средства мягко влияют на женский организм, постепенно снижают количество приливов, помогают справиться с нервозностью и головными болями. Кроме того, негормональные препараты при климаксе уменьшают вероятность развития остеопороза и других отсроченных последствий климакса.

Список препаратов при климаксе

Климадинон

Негормональные растительные лекарственные средства (не БАДы) хорошо зарекомендовали себя у женщин многих стран и врачей-гинекологов. Климадинон - это доступный препарат, который легко купить в каждой аптеке.

В состав Климадинона входит экстракт корневища цимицифуги, который помогает организму адаптироваться к нарастающему дефициту эстрогенов. Экстракт цимицифуги помогает справиться с приливами, бессонницей, частой сменой настроения и другими симптомами менопаузы. В отличие от эстрогенсодержащих лекарственных средств, экстракт цимицифуги не инициирует разрастание эндометрия и эстрогензависимой карциномы молочных желез.

Также Климадинон оказывает мягкое успокоительное действие. Эффективность негормонального растительного препарата при климаксе подтверждена клиническими исследованиями.

Выпускают Климадинон в двух формах: каплях и таблетках. Прозрачные капли светло-коричневого цвета имеют выраженный запах дерева. По вкусу жидкость сладковатая, мятно-древесная. Принимать лекарственное средство необходимо 2 раза в день по 30 капель.

Негормональный растительный препарат в таблетках необходимо принимать 2 раза в день. В одной упаковке содержится 60 таблеток, которых хватит на один месяц.

Выпускает Климадинон немецкая компания Бионорика. Стоимость флакона с каплями (50 мл) около 150 грн, таблеток (60 шт) - 215 грн. Цены могут разниться, зависимо от сети аптек.

Достоинства препарата

Это негормональный растительный препарат, который легко переносится женщинами; способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов климакса. Климадинон оказывает влияние на вегетативную нервную систему, проявляя успокоительные свойства. Имеет свойство накапливаться в организме, однако не вызывает зависимости. Терапевтический эффект проявляется мягко и постепенно, проявляется уже через две недели с момента первого приема лекарственного средства.

Недостатки препарата

Не подходит женщинам с аллергией на компоненты средства.

Тиболон

Это эстроген-гестагенный препарат, чье действие направлено на уменьшение симптомов климакса. К сожалению, препарат очень сложно достать в Украине, даже в интернет-аптеках Тиболон не всегда есть в наличии. А его цена стартует от 1000 грн.

Препарат является синтетическим стероидом, тканеселективным регулятором эстрогенной активности. Попадая в организм, активные вещества под влиянием фермента сульфатазы должны трансформироваться и начать оказывать эстрогеноподобный эффект. Также Тиболон обладает андрогенными свойствами, то есть проявляет себя как мужские половые гормоны. Поставляется в таблетированной форме, по 28 или 84 штук в упаковке.

Достоинства препарата

Принимать препарат следует один раз в день.

Недостатки препарата

Имеет андрогенное действие, провоцирует появление волос на лице и выпадение их на голове. Также большим недостатком является особенность приема Тиболона: препарат нельзя принимать ранее, чем через год с момента последней менструации. Также препарат не назначают пациенткам с патологией печени и почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при наличии гормоночувствительных опухолей.

Кроме этого, данное лекарственное средство может вызывать пролиферацию эндометрия, маточные кровотечения, отеки и себорейный изменения на коже. Не подходит женщинам, которые следят за фигурой, потому что провоцирует набор веса.

Феминал

Биологически активная пищевая добавка, которая содержит изофлавоны красного клевера. Фитоэстроген назначают, как компонент лечебного питания для уменьшения приливов и нормализации сна, а также при повышенном потоотделении и учащенном сердцебиении. Феминал обладает мягким седативным эффектом (помогает справиться с нервозностью). Снимает головные боли.

Выпускается по 30 капсул, дозировкой 160 мг. В каждой лекарственной единице содержится 40 мг чистого вещества. Принимать Феминал рекомендуется один раз в день во время еды. Одной упаковки хватает на месяц, ее стоимость составляет около 450 грн. Среди противопоказаний: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лекарственного средства.

Достоинства препарата

Феминал имеет натуральный состав. Хорошо переносится женщинами, практически не имеет противопоказаний.

Недостатки препарата

Это биологически активная добавка к пище, а не лекарственное средство. Это значит, что Феминал может помочь только при едва ощутимом климактерическом синдроме. У некоторых женщин препарат может вызывать аллергическую реакцию.

Выводы

Менопауза - это естественный процесс, который возникает у женщин после 45 лет. Чтобы сохранить вкус к жизни и хорошее самочувствие нужно прислушиваться к своему организму и регулярно посещать врача-гинеколога. Для борьбы с приливами, головными болями, сухостью во влагалище и другими неприятными симптомами климакса специалисты могут назначить негормональные растительные препараты, БАДы, анальгетики и гормонозаместительную терапию (ГЗТ).

На сегодняшний день украинские гинекологи предпочитают гормональной терапии негормональные лекарственные средства, потому что они влияют на причину дискомфорта, подходят всем женщинам, имеют натуральный состав. Также врачи рекомендуют в период менопаузы следить за собственной гигиеной, вести регулярную половую жизнь, хорошо питаться, высыпаться и радоваться жизни. Такой подход поможет облегчить течение климакса и свести неприятные ощущения к минимуму

