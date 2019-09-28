Препараты при климаксе

Препараты при климаксеАктуально
Еще от 40% до 80% женщин испытывают ощутимый дискомфорт, связанный с наступлением менопаузы. Именно поэтому фарминдустрия разработала препараты для лечения климакса, которые помогают справиться с неприятными ощущениями, возникающие на фоне менопаузы. В списке рекомендуемых врачами-гинекологами лекарственных средств можно встретить негормональные растительные препараты, гормонозаместительную терапию, анальгетики и БАДы.
Почему анальгетики не решают проблему, а БАДы не являются лекарством? В чем основное отличие между гормонами и негормональными растительными лекарственными средствами? Есть ли список препаратов при климаксе, которые реально помогают? Давайте узнаем.
Что такое менопауза
Менопауза (другое название климакс) – это физиологический процесс в женском организме, который связан с постепенным прекращением месячных. Это возрастное изменение возникает на фоне естественного снижения уровня женских половых гормонов: эстрогенов и прогестерона. В среднем, климакс начинается у женщин после 45-50 лет. Однако еще до наступления менопаузы многие женщины жалуются на приливы жара, излишнюю эмоциональность, головные боли и ухудшение памяти.
Симптомы менопаузы
Климакс наступает постепенно. Это длительный процесс, который делится на несколько периодов. Предклимактерический этап охватывает момент от первых признаков климакса до полного прекращения месячных. Характеризуется такими симптомами:
- нарушением ритма менструального цикла;
- изменением характера выделений;
- появлением лишнего веса;
- сухостью влагалища
- иногда фиброзно-кистозной мастопатией.
После сдачи анализов становится понятно, что уровень эстрогенов и прогестерона снижается. При этом количество фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) увеличивается.
Когда месячные полностью прекращаются, наступает менопауза. Для нее присущи такие симптомы:
- повышенная эмоциональность;
- сильное потоотделение;
- появление мигреней;
- приливы;
- нарушения мочеиспускания;
- храп;
- остеопороз;
- сухость кожи, возрастные морщины.
Несмотря на большой перечень симптомов при менопаузе, у каждой женщины климакс проявляется по-своему.
Препараты при климаксе
Чтобы избавиться от дискомфорта при менопаузе, доктора рекомендуют:
- негормональные растительные препараты;
- биологически активные добавки;
- гормональные препараты;
- анальгетики (обезболивающие).
Однако многие не обращают внимание, что БАДы являются компонентами лечебного питания: они не могут рассматриваться, как полноценная альтернатива лекарственным средствам. Анальгетики только снимают болевые ощущения, они не влияют на причину болей и плохого самочувствия.
Тогда возникает вопрос, какие же препараты при климаксе эффективно помогают женщинам справиться с дискомфортом? Одним из способов влияния на дискомфорт при климаксе является менопаузальная гормональная терапия. К сожалению, она подходит не всем женщинам, потому что имеет ряд существенных ограничений и побочных эффектов в ближайшей и отдаленной перспективе.
Из-за этого все больше врачей уделяют внимание негормональным растительным препаратам. Кроме того, многие женщины предпочитают лечение климакса без гормонов. Негормональные лекарственные средства мягко влияют на женский организм, постепенно снижают количество приливов, помогают справиться с нервозностью и головными болями. Кроме того, негормональные препараты при климаксе уменьшают вероятность развития остеопороза и других отсроченных последствий климакса.
Список препаратов при климаксе
Климадинон
Негормональные растительные лекарственные средства (не БАДы) хорошо зарекомендовали себя у женщин многих стран и врачей-гинекологов. Климадинон - это доступный препарат, который легко купить в каждой аптеке.
В состав Климадинона входит экстракт корневища цимицифуги, который помогает организму адаптироваться к нарастающему дефициту эстрогенов. Экстракт цимицифуги помогает справиться с приливами, бессонницей, частой сменой настроения и другими симптомами менопаузы. В отличие от эстрогенсодержащих лекарственных средств, экстракт цимицифуги не инициирует разрастание эндометрия и эстрогензависимой карциномы молочных желез.
Также Климадинон оказывает мягкое успокоительное действие. Эффективность негормонального растительного препарата при климаксе подтверждена клиническими исследованиями.
Выпускают Климадинон в двух формах: каплях и таблетках. Прозрачные капли светло-коричневого цвета имеют выраженный запах дерева. По вкусу жидкость сладковатая, мятно-древесная. Принимать лекарственное средство необходимо 2 раза в день по 30 капель.
Негормональный растительный препарат в таблетках необходимо принимать 2 раза в день. В одной упаковке содержится 60 таблеток, которых хватит на один месяц.
Выпускает Климадинон немецкая компания Бионорика. Стоимость флакона с каплями (50 мл) около 150 грн, таблеток (60 шт) - 215 грн. Цены могут разниться, зависимо от сети аптек.
Достоинства препарата
Это негормональный растительный препарат, который легко переносится женщинами; способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов климакса. Климадинон оказывает влияние на вегетативную нервную систему, проявляя успокоительные свойства. Имеет свойство накапливаться в организме, однако не вызывает зависимости. Терапевтический эффект проявляется мягко и постепенно, проявляется уже через две недели с момента первого приема лекарственного средства.
Недостатки препарата
Не подходит женщинам с аллергией на компоненты средства.
Тиболон
Это эстроген-гестагенный препарат, чье действие направлено на уменьшение симптомов климакса. К сожалению, препарат очень сложно достать в Украине, даже в интернет-аптеках Тиболон не всегда есть в наличии. А его цена стартует от 1000 грн.
Препарат является синтетическим стероидом, тканеселективным регулятором эстрогенной активности. Попадая в организм, активные вещества под влиянием фермента сульфатазы должны трансформироваться и начать оказывать эстрогеноподобный эффект. Также Тиболон обладает андрогенными свойствами, то есть проявляет себя как мужские половые гормоны. Поставляется в таблетированной форме, по 28 или 84 штук в упаковке.
Достоинства препарата
Принимать препарат следует один раз в день.
Недостатки препарата
Имеет андрогенное действие, провоцирует появление волос на лице и выпадение их на голове. Также большим недостатком является особенность приема Тиболона: препарат нельзя принимать ранее, чем через год с момента последней менструации. Также препарат не назначают пациенткам с патологией печени и почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при наличии гормоночувствительных опухолей.
Кроме этого, данное лекарственное средство может вызывать пролиферацию эндометрия, маточные кровотечения, отеки и себорейный изменения на коже. Не подходит женщинам, которые следят за фигурой, потому что провоцирует набор веса.
Феминал
Биологически активная пищевая добавка, которая содержит изофлавоны красного клевера. Фитоэстроген назначают, как компонент лечебного питания для уменьшения приливов и нормализации сна, а также при повышенном потоотделении и учащенном сердцебиении. Феминал обладает мягким седативным эффектом (помогает справиться с нервозностью). Снимает головные боли.
Выпускается по 30 капсул, дозировкой 160 мг. В каждой лекарственной единице содержится 40 мг чистого вещества. Принимать Феминал рекомендуется один раз в день во время еды. Одной упаковки хватает на месяц, ее стоимость составляет около 450 грн. Среди противопоказаний: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лекарственного средства.
Достоинства препарата
Феминал имеет натуральный состав. Хорошо переносится женщинами, практически не имеет противопоказаний.
Недостатки препарата
Это биологически активная добавка к пище, а не лекарственное средство. Это значит, что Феминал может помочь только при едва ощутимом климактерическом синдроме. У некоторых женщин препарат может вызывать аллергическую реакцию.
Выводы
Менопауза - это естественный процесс, который возникает у женщин после 45 лет. Чтобы сохранить вкус к жизни и хорошее самочувствие нужно прислушиваться к своему организму и регулярно посещать врача-гинеколога. Для борьбы с приливами, головными болями, сухостью во влагалище и другими неприятными симптомами климакса специалисты могут назначить негормональные растительные препараты, БАДы, анальгетики и гормонозаместительную терапию (ГЗТ).
На сегодняшний день украинские гинекологи предпочитают гормональной терапии негормональные лекарственные средства, потому что они влияют на причину дискомфорта, подходят всем женщинам, имеют натуральный состав. Также врачи рекомендуют в период менопаузы следить за собственной гигиеной, вести регулярную половую жизнь, хорошо питаться, высыпаться и радоваться жизни. Такой подход поможет облегчить течение климакса и свести неприятные ощущения к минимуму
Источники
[1]W. Wuttke С., Gorkow, D. Влияние экстракта Cimicifuga racemosa BNO 1055 (Климадинон®) и конъюгированных эстрогенов на проявления климактерического синдрома
[2] Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer: Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence.//The Lancet VOLUME 394, ISSUE 10204, P1159-1168, SEPTEMBER 28, 2019
[3] Джеймс Галлахер, корреспондент Би-би-си по вопросам науки и здоровья. Риск рака груди от гормональной терапии при климаксе выше, чем считалось\\BBC NEWS
[4] Ведение женщин в пери- и постменопаузе: практические рекомендации / под ред. Сметник В.П., Ильиной Л.М. Ярославль: Литтера. 2010. 221 с.
[5] В.Е. БАЛАН, д.м.н. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН // Возможности фитотерапии в лечении климактерических расстройств
Препарати при клімаксі
Близько 95% жінок хоча б раз скаржаться на припливи. Ще від 40% до 80% жінок відчувають відчутний дискомфорт, пов'язаний з настанням менопаузи. Саме тому фарміндустрія розробила препарати для лікування клімаксу, які допомагають впоратися з неприємними відчуттями, що виникають на тлі менопаузи. У списку рекомендованих лікарями-гінекологами лікарських засобів можна зустріти негормональні рослинні препарати, гормонозамісну терапію, анальгетики та БАДи.
Чому анальгетики не вирішують проблему, а БАДи не є ліками? У чому основна відмінність між гормонами та негормональними рослинними лікарськими засобами? Чи є список препаратів при клімаксі, які реально допомагають? Давайте дізнаємося.
Що таке менопауза
Менопауза (інша назва клімакс) – це фізіологічний процес в жіночому організмі, який пов'язаний з поступовим припиненням місячних. Ця вікова зміна виникає на фоні природного зниження рівня жіночих статевих гормонів: естрогену і прогестерону. В середньому, клімакс починається у жінок після 45-50 років. Однак ще до настання менопаузи багато жінок скаржаться на приливи жару, зайву емоційність, головні болі та погіршення пам'яті.
Симптоми менопаузи
Клімакс настає поступово. Це тривалий процес, який ділиться на кілька періодів. Передкліматичний етап охоплює момент від перших ознак клімаксу до повного припинення місячних. Характеризується такими симптомами:
- порушенням ритму менструального циклу;
- зміною характеру виділень;
- появою зайвої ваги;
- сухістю піхви
- іноді фіброзно-кістозною мастопатією.
Після здачі аналізів стає зрозуміло, що рівень естрогену та прогестерону знижується. При цьому кількість фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) збільшується.
Коли місячні повністю припиняються, настає менопауза. Їй притаманні такі симптоми:
- підвищена емоційність;
- сильне потовиділення;
- поява мігрені;
- припливи;
- порушення сечовипускання;
- хропіння;
- остеопороз;
- сухість шкіри, вікові зморшки.
Незважаючи на великий перелік симптомів при менопаузі, у кожної жінки клімакс проявляється по-своєму.
Препарати при клімаксі
Щоб позбутися від дискомфорту при менопаузі, лікарі рекомендують:
- негормональні рослинні препарати;
- біологічно активні добавки;
- гормональні препарати;
- анальгетики (знеболюючі).
Однак багато хто не звертає увагу, що БАДи є компонентами лікувального харчування: вони не можуть розглядатися, як повноцінна альтернатива лікарським засобам. Анальгетики тільки знімають больові відчуття, вони не впливають на причину болю і поганого самопочуття.
Тоді виникає питання, які ж препарати при клімаксі ефективно допомагають жінкам впоратися з дискомфортом? Одним із способів впливу на дискомфорт при клімаксі є менопаузальна гормональна терапія. На жаль, вона підходить не всім жінкам, тому що має ряд істотних обмежень і побічних ефектів в найближчій та віддаленій перспективі.
Через це все більше лікарів приділяють увагу негормональним рослинним препаратам. Крім того, багато жінок віддають перевагу лікуванню клімаксу без гормонів. Негормональні лікарські засоби м'яко впливають на жіночий організм, поступово знижують кількість припливів, допомагають впоратися з нервозністю і головними болями. Крім того, негормональні препарати при клімаксі зменшують ймовірність розвитку остеопорозу та інших відстрочених наслідків клімаксу.
Список препаратів при клімаксі
Клімадинон
Негормональні рослинні лікарські засоби (БАДи) добре зарекомендували себе серед жінок багатьох країн і лікарів-гінекологів. Клімадинон – це доступний препарат, який легко купити в кожній аптеці.
До складу клімадинону входить екстракт кореневища циміцифуги, який допомагає організму адаптуватися до наростаючого дефіциту естрогенів. Екстракт циміцифуги допомагає впоратися з приливами, безсонням, частою зміною настрою й іншими симптомами менопаузи. На відміну від лікарських засобів із вмістом естрогену, екстракт циміцифуги не стимулює розростання ендометрію і естроген-залежної карциноми молочних залоз.
Також Клімадинон має м'яку заспокійливу дію. Ефективність негормонального рослинного препарату при клімаксі підтверджена клінічними дослідженнями.
Випускають Клімадинон в двох формах: краплях і таблетках. Прозорі краплі світло-коричневого кольору мають виражений запах дерева. За смаком рідина солодкувата, м'ятно-деревна. Приймати лікарський засіб необхідно 2 рази на день по 30 крапель.
Негормональний рослинний препарат в таблетках необхідно приймати 2 рази на день. В одній упаковці міститься 60 таблеток, яких вистачить на один місяць.
Випускає Клімадинон німецька компанія Біонорика. Вартість флакона з краплями (50 мл) близько 150 грн, таблеток (60 шт) - 215 грн. Ціни можуть відрізнятися, в залежності від мережі аптек.
Переваги препарату
Це негормональний рослинний препарат, який легко переноситься жінками; сприяє послабленню або повному зникненню симптомів клімаксу. Клімадинон впливає на вегетативну нервову систему, надаючи заспокійливу дію. Має властивість накопичуватися в організмі, однак не викликає залежності. Терапевтичний ефект проявляється м'яко і поступово, проявляється вже через два тижні з моменту першого прийому лікарського засобу.
Недоліки препарату
Не підходить жінкам з алергією на компоненти засобу.
Тіболон
Це естроген-гестагенний препарат, дія якого спрямована на зменшення симптомів клімаксу. На жаль, препарат дуже складно дістати в Україні, навіть в інтернет-аптеках тіболон не завжди є в наявності. А його ціна стартує від 1000 грн.
Препарат є синтетичним стероїдом, тканинноселективним регулятором естрогенної активності. Потрапляючи в організм, активні речовини під впливом ферменту сульфатази повинні трансформуватися та почати надавати естрогеноподібний ефект. Також тіболон має андрогенні властивості, тобто проявляє себе як чоловічі статеві гормони. Випускається в таблетованій формі, по 28 або 84 штук в упаковці.
Переваги препарату
Приймати препарат слід один раз в день.
Недоліки препарату
Має андрогенну дію, провокує появу волосся на обличчі та випадання їх на голові. Також великим недоліком є особливість прийому тіболону: препарат не можна приймати раніше, ніж через рік з моменту останньої менструації. Також препарат не призначають пацієнткам з патологією печінки та нирок, з серцево-судинними захворюваннями, при наявності гормоночутливих пухлин.
Крім цього, даний лікарський засіб може викликати проліферацію ендометрію, маткові кровотечі, набряки і себорейні зміни на шкірі. Не підходить жінкам, які стежать за фігурою, тому що провокує набір ваги.
Фемінал
Біологічно активна харчова добавка, яка містить ізофлавони червоної конюшини. Фітоестроген призначають, як компонент лікувальної дієти для зменшення припливів і нормалізації сну, а також при підвищеному потовиділенні та прискореному серцебитті. Фемінал має м'який седативний ефект (допомагає впоратися з нервозністю). Знімає головний біль.
Випускається по 30 капсул, дозуванням 160 мг. У кожній лікарській одиниці міститься 40 мг чистої речовини. Приймати Фемінал рекомендується один раз в день під час їжі. Однієї упаковки вистачає на місяць, її вартість становить близько 450 грн. Серед протипоказань: індивідуальна непереносимість окремих компонентів лікарського засобу.
Переваги препарату
Фемінал має натуральний склад. Добре переноситься жінками, практично немає протипоказань.
Недоліки препарату
Це біологічно активна добавка до їжі, а не лікарський засіб. Це означає, що Фемінал може допомогти тільки при ледь відчутному клімактеричному синдромі. У деяких жінок препарат може викликати алергічну реакцію.
Висновки
Менопауза – це природний процес, який виникає у жінок після 45 років. Щоб зберегти смак до життя і добре самопочуття потрібно прислухатися до свого організму та регулярно відвідувати лікаря-гінеколога. Для боротьби з приливами, головними болями, сухістю в піхві та іншими неприємними симптомами клімаксу фахівці можуть призначити негормональні рослинні препарати, БАДи, анальгетики і гормонозамісну терапію (ГЗТ).
На сьогоднішній день українські гінекологи віддають перевагу негормональним лікарським засобам замість гормональної терапії, тому що вони впливають на причину дискомфорту, підходять усім жінкам, мають натуральний склад. Також лікарі рекомендують в період менопаузи стежити за власною гігієною, вести регулярне статеве життя, добре харчуватися, висипатися та радіти життю. Такий підхід допоможе полегшити перебіг клімаксу та звести неприємні відчуття до мінімуму.
Джерела
[1]W. Wuttke С., Gorkow, D. Вплив екстракту Cimicifuga racemosa BNO 1055 (Клімадинон®) і кон'югованих естрогенів на прояви клімактеричного синдрому
[2] Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer: Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence.//The Lancet VOLUME 394, ISSUE 10204, P1159-1168, SEPTEMBER 28, 2019
[3] Джеймс Галлахер, кореспондент Бі-бі-сі з питань науки і здоров'я. Ризик раку грудей від гормональної терапії при клімаксі вище, ніж вважалося\\BBC NEWS
[4] Ведення жінок в пери- та постменопаузі: практичні рекомендації / за ред. Сметнік В.П., Ильїної Л.М. Ярославль: Литтера. 2010. 221 с.
[5] В.Є. БАЛАН, д.м.н. Науковий центр акушерства, гінекології та перинатології РАМН // Можливості фітотерапії в лікуванні клімактеричних розладів
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