О чем говорят любые изменения в состоянии ногтей
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Американская академия дерматологии заявила, что изменения в состоянии ногтей могут быть связаны с болезнями сердца.
Ученые пришли к следующему выводу: ранние признаки сердечных заболеваний в некоторых случаях проявляются под ногтевыми пластинами красными или фиолетовыми линиями.
Самыми известными признаками надвигающегося сердечного приступа являются боль в груди, трудности с дыханием и головокружение. Однако его предвестником может быть и довольно необычный симптом – это изменившиеся ногти, — говорят эксперты.
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Важно также знать, что симптомы, предупреждающие о возможных сердечных заболеваниях, могут появляться на коже и ногтях, даже, когда отсутствуют типичные жалобы.
Если вы заметили у себя такие появления – вас должно это насторожить. Обязательно обратитесь к семейному врачу.
Специалисты из Американской академии дерматологии в своем комментарии отмечают, что линии – индикаторы сердечных проблем, появляющиеся под ногтями, выглядят так, «словно под ногтем застрял осколок». Ели вдобавок еще повысилась температура, не стоит категорически игнорировать этого! Вам нужно срочно к врачу-кардиологу.
Медики дали общий совет для всех: для профилактики сердечных заболеваний – занимайтесь умеренными физическими нагрузками и стройте свой рацион из сбалансированного питания. Особенно, важно не злоупотреблять солью.
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