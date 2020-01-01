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Как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы

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Медик Владислав Жемчугов рассказал, какие нужно соблюдать правила, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией .
Как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы
Как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы
freepik.com

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в одном из недавних интервью дал советы, как не подхватить вирус, если кто-то из членов семьи почувствовал первые признаки симптомов COVID-19: кашель, насморк, температуру, головную боль или ощутил другие жалобы на самочувствие.

Кстати, недавно Ivona сообщила о ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в 2020 году.

Как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы
Как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы
freepik.com

Итак, какие важно соблюдать правила противоэпидемического режима, если один из членов семьи почувствовал симптомы коронавируса:

  • Свяжитесь с семейным врачом. Нужно сделать тест ПЦР, не только заболевшему, но и всем членам семьи;
  • Выделите для заболевшего, по возможности, отдельную комнату, до тех пор, пока не придет результат анализа;
  • Надевайте маски при нахождении в общих комнатах;
  • Проветривайте комнату, где находится член семьи с недугом, как можно чаще;
  • Делайте регулярную влажную уборку пола и поверхностей в квартире, используйте любые бытовые дезинфицирующие средства;
  • Пусть человек с симптомами на этот период есть в своей комнате. Его посуда не подлежит обязательной стерилизации, будет достаточно помыть ее горячей водой с моющим средством.

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Теги: коронавирус, симптомы коронавируса, covid 19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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