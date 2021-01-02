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Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19

Комментариев: 3
Вирусологи объяснили, почему они считают самое популярное средство защиты от коронавируса неэффективным .
Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
freepik.com

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Издание Daily Mail поделилось доводами специалистов, которые изучают тему коронавируса.

Так, по мнению ученых, маска не останавливает распространение коронавирусной инфекции.

Вирусолог Эдинбургского университета Пол Дигард говорит, что коронавирус распространяется частичками жидкости, которые оказываются в воздухе при кашле и чихании инфицированных людей.

Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
freepik.com

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Ученый объясняет это так: маска эффективно защищает лишь в том случае, если коронавирусные микрочастицы имеют форму более крупных капель, а вот микроскопичные капли – маска уже не остановит и есть риск их попадания в дыхательные пути.

Частицы COVID-19 бывают слишком малы, чтобы маска могла их остановить, - утверждает вирусолог Пол Дигард.

Отметим, что за распространение коронавируса отвечают не только капли влаги. Кстати, ВОЗ отмечает следующее: передача COVID-19 возможна также через перемещаемые по воздуху легкие частицы дыма и пыли.

Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
Ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19
freepik.com

Эксперты всемирной организации подчеркивают, что вирус еще долгое время находится в помещении, если там присутствовал заряженный.

Профессор из Лондонской школы гигиены и тропической медицины профессор Джимми Уитворт также считает, что маска не панацея в данной пандемии. По его мнению, определить эффективность ношения масок невозможно, поскольку на практике люди их носят по-разному.

Джимми Уитворт призывает правильно носить маску, так, чтобы обязательно был прикрыт рот и нос. Напомним, ранее Ivona рассказывала, как носить маску в зимнее время года.

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Теги: коронавирус, COVID-19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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ВладиславII    02.01.2021, 15:36
Оценка:  -22
ВладиславII
Разумным людям это было известное еще до Твентино Карантино и макаронавируса.
ВладиславII    02.01.2021, 15:44
Оценка:  -22
ВладиславII
Тупой БМ-бот Враг Разума тут как тут!
А чего всегда только 22 минуса?! А ботяра? Давай еще! Может хозяева еще серебреников подсыпят и дадут бочку варенья и корзину печенья!
СлепойПью    02.01.2021, 15:33
Оценка:  +7
СлепойПью
Ну надо же! После года идиотизма наконец то объяснили!
Но наши упоротые власти всё равно не сдадутся - маски носить надо!
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