Врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко озвучил свое экспертное мнение насчет причины возникновения головной боли по утрам .

Читай также: Что делать, если отравился на Новый год: советы

Так, специалист отметил, что если человек столкнулся с частыми головными болями сразу после утреннего подъема, то это может быть признаком бруксизма – болезни, проявляющейся гиперфункцией жевательных мышц во время сна.

Когда человек спит, у него уже может начать болеть голова, и как только-то он пробуждается, боль усиливается. Врач Алексей Антипенко утверждает, что данная жалоба говорит о нарушенном балансе деятельности центральной и периферической нервной системы, а также это признак постоянного стресса.

Названа причина, почему болит голова по утрам freepik.com

Читай также: На какие болезни может указывать урчание в животе

Мужчина или женщина могут столкнуться с нервным возбуждением и переживанием, даже, когда они спят. Во время сна человек неосознанно сильно сжимает челюсти, скрипит зубами и часто просыпается. Также такие симптомы встречаются и в дневное время суток.

У бруксизма есть еще ряд симптомом: болезненная реакция зубов на холодную или горячую пищу, кроме того, заметные повреждения, сколы и трещины на зубной эмали. В такие моменты зубы стираются и теряют свои жевательные функции.

Медицинский эксперт Алексей Антипенко подчеркивает, что в лечение бруксизма входит расслабление мышц и снятия их гипертонуса. Но такую ответственную и правильную терапию может провести исключительно специалист.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.